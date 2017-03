FOTOD: Kurikuulus krunt tuleb uue nimega turule ja on väga palju alla hinnatud

Tuleb välja, et alati ei ole sugugi lihtne müüa sellist kinnisvara, mille nimi ja ajalugu on kõigile teada. Seda näitab hästi Michael Jacksonile kuulunud Neverlandi rantšo. Tegemist on legendaarse paigaga, mille Jackson ise 1987. aastal 20 miljoni dollariga ostis. The Wall Street Journali andmetel on krunt nüüd taas müüki tulemas.

Esimest korda pandi Neverland müüki 2015. aastal ambitsioonika hinnaga 100 miljonit dollarit. Ostjat ei leitud. 2008. aastal sai selle kinnistu enda kätte Colony Capital. Jackson ei suutnud nimelt üht laenu tagasi maksta ning nii ta osa kinnistust kaotas. Nüüd küsivad Colony Capital ja Michael Jacksoni varahaldusega tegelev ettevõte krundi eest 67 miljonit dollarit. Mis veelgi kõnekam - seda müüakse uue nime alt - Sycamore Valley Ranch. Niisiis rantšo, mida varem kutsuti Neverland, on täielikult renoveeritud ja taastatud, samas ei ole seal enam sellele nii omaseks saanud osiseid nagu näiteks väikest lõbustusparki. Aga alles on näiteks miniatuurne rongidepoo koos raudteega (ilma rongita), kino 50-le inimesele ja ka tuletõrjedepoo. Kokku on rantšo territoorium ligi 1100 hektarit. FOTO: PHIL KLEIN

Foto: Carolyn Kaster, AP/Scanpix

FOTO: PHIL KLEIN