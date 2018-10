FOTOD | Kuulus Kehtna mõisahoone pandi müüki

Kehtna mõisa on esmakordselt mainitud 1470. aastal, mil see kuulus Vietinghoffide suguvõsale, kirjutab Wikipedia. 1905. aasta ülestõusu ajal põletati Kehtna mõisa härrastemaja, mis peatselt taastati. Peale võõrandamist asus mõisas kodumajanduskool ning peale seda sovhoostehnikum. 1997. aastast on mõisa peahoone eravalduses.

Mõisa peahoone on valminud 18. sajandi lõpus. Mõisa 2-korruseline peahoone on kapitaalselt renoveeritud ajavahemikul 2006-2012. Mõisahoone renoveerimise käigus on eeskujulikult taastatud palju hoone ajaloolisi detaile, uuendatud sise- ja välisviimistlus ning rajatud kaasaegsed tehnosüsteemid. Lõplikud viimistlustööd on osades ruumides lõpetamata, seisab kinnisvara24.ee müügikuulutuses.

Avaliku kasutusega mõisapark on osaliselt renoveeritud 2012. aastal.

Müüdava objekti koosseisu kuulub ka mõisapargis asuv kapitaalremonti vajav tall-tõllakuur.

Mõisapargi lõunaservas paiknevas valitsejamajas asub Kehtna vallavalitsus.

Mõis on müügis 369 000 euro eest. Müüki teostab Realin Kinnisvara OÜ.

Müüjaks on Kehtna Manor, mis kuulub läbi Belden OÜ Luksemburgi ettevõttele Belden Sarl, kelle tegelik kasusaaja on Antti Johannes Reinikka.