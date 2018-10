FOTOD | Leedo ettevõte nõuab pankrotti teiselt Leedo ettevõttelt

Ärileht on juba varasemalt skisofreenilisest seisust kirjutanud, kus Vjatšeslav Leedo üks ettevõte teise Leedole kuuluva ettevõtte pankrotti nõuab.

Eile olid kohtusaalis kohal Holostovi Kinnisvarahalduse esindaja, advokaat Allan Viirma ning SLK esindaja Marko Pilv, istungil viibis ka SLK juht Tõnis Rihvk. Kohal käis ka Leedo äripartner Richard Tomingas, kellega koos praamiäri aeti, aga kellele nüüd Saaremaa suurärimees väidetavalt miljoneid võlgu on.

Nimelt esitas Leedo 2. oktoobril kohtusse Saaremaa Laevakompanii (SLK) pankrotiavalduse Holostovi Kinnisvarahalduse kaudu. Esialgse nõude suurusjärk on 18-19 miljonit eurot.

Tegemist on väga erandliku juhtumiga. Üldjuhul on nii, et ettevõte, mis ei suuda võlausaldajate nõudeid täita, kuulutab ise välja pankroti või teevad seda võlausaldajad. Tõsi, Holostovi Kinnisvarahaldus ongi viimaste seas, nii et Leedo on ühe oma firmaga teisele võlgu.

Leedo võlgneb Richard Tomingasele ja Olav Miilile äripartnerite endi sõnul 4,3 miljonit eurot. Peale selle vaidlevad nad kohtuväliselt 700 000-eurose käibemaksuvõla tekkimise üle. Need kõik puudutavad SLK tütarfirmasid Paxton Assets, Reyna Trade ja Dagenhart. Lihtsustatult öeldes kuulusid neile kolmele firmale uued parvlaevad, mis telliti 2007. aastal. Miil ja Tomingas panustasid rahaga, Leedo riigiga sõlmitud lepingu ja varasemate teadmistega. Need kolm firmat prahtisid ehk rentisid parvlaevu Väinamere Liinidele, kes omakorda prahtis neid edasi SLK-le.