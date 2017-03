FOTOD: Leedo laevad ootavad Tallinnas kai ääres müüki

Varem Virtsu sadamas seisnud kaks Vjatšeslav Leedo parvlaeva Harilaid ja Kõrgelaid on kolinud ümber Tallinna ja pandud müüki.

Eile Virtsust Tallinna sõitnud Kõrgelaid ja Harilaid on praegu Vene-Balti sadamas kai ääres. Seda sadamat haldab laevaehitusfirma BLRT.

Norra maakler Norwegian Ship Sales AS vahendab oma internetiportaalis mõlema -laid tüüpi laeva müüki. Riia laevaremonditehases 1985. aastal valminud Harilaiu eest küsib maakler 350 000 eurot ja kaks aastat noorema sõsarlaeva Kõrgelaiu eest 600 000 eurot. Mõlemal 50 meetrit pikal ja 12,8 meetrit laial laeval on jääklass.

Alused kuuluvad vastava nimega osaühingutele Harilaid Maritime ja Kõrgelaid Maritime. Leedo firma Saaremaa Laevakompanii AS asutas need osaühingud mullu juulis ja andis samas neile üle ka laevad; samamoodi toimis SLK kahe teise oma laeva, St. Ola ja Regula puhul.

Regula on tänaseks müüdud riigifirmale TS Laevad, St. Ola on arestitud Saarte Liinide nõude katteks ning -laiud on seega ainsad, mille müügist oleks Leedol võimalik kohe raha saada.

Sadamaid haldava firma Saarte Liinid tegevjuht Villu Vatsfeld kinnitas Ärilehele, et mõlemad -laiud lahkusid eile Virtsust. Riigifirmal TS Laevad enam Kõrge- ega Harilaidu suursaarte liinide varulaevadeks vaja pole. "Eks SLK hakkas otsima odavamat sadamat, kus neid hoida," ütles Vatsfeld.

TS Laevad kaalus ka -laidude arestimist Leedo reederifirma Väinamere Liinid võla katteks, kuid loobus sellest plaanist, sest see oleks osutunud Vatsfeldi sõnul kulukaks. Nii pääsesid laevad vabalt Virtsust minema.

TS Laevade tegevjuht Kaido Padar ütles, et on kuulnud -laidude müügiplaanist ning neid on pakutud varem ka TS Laevadele. "Meil pole kindlasti plaani kumbagi osta, sest oleme laevadega hästi kindlustatud. Tulemas on neljas uus laev, meil on veel Regula ja suveks ka Hiiumaa," ütles ta.

Laevade omanik-osaühingude juhatuse liige on äriregistri andmeil Tõnis Rihvk, kes on ka SLK juhatuse liige. Omanikfirma on aga Aquatal OÜ, mis omakorda kuulub kahe haldusfirma Compakt Capitali ja Compakt Kinnisvara kaudu aktsiaseltsile Holostovi Kinnisvarahaldus, mille omanik on Leedo nii otse kui ka SLK kaudu.

Ärileht küsis laevade müügi kohta kommentaari Aquatali juhatuse liikmelt Maik Teivilt, kes lubas e-kirjaga saadetud küsimused saata vastamiseks, kellele vaja. Täna pärastlõunaks pole vastuseid tulnud; Leedo ettevõtted on ka varem nii suhtekorraldajate kaudu kui ka otse saadetud küsimusi ignoreerinud.