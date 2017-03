FOTOD: Legendaarse ärimehe lugu: kunagisel ärihiiul Oliver Kruudal on alles vaid riismed

Oliver Kruuda on Eesti ärimaastikul figureerinud kaua. Teda on kutsutud ka Eesti majanduse pahaks poisiks. Ta on proovinud kätt nii magusaäris, piimanduses, meedias, kinnisvaras kui ka infotehnoloogia valdkonnas. Viimati võiski teda kuulmas hõiskamas, et plaanib ühe oma tänase ettevõtte Räniorus 10 miljoniga maha müüa. Loodame, et vana kala vaid unistustes ei ela, sest midagi muud talle eriti näppude vahele jäänud ei olegi. Viimane suur suutäis Tere AS libiseb peagi ka sõrmede vahelt.

Äriregistris ringi tuulates võib märgata, et Kruudale kuulub täna kaks tegutsevat ettevõtet. Esimene on Kiosk24 OÜ ja teine Köök24 OÜ. Tegemist ei ole siiski mingi burgeri- või nodiäriga. Need on infotehnoloogiafirmad. Mõlemad on asutatud 30. detsembril aastal 2014 ning Kruuda on nende etteotsa asunud 9. mail 2016. aastal. Aruandeid ei ole kumbki firma siiani esitanud. See on Kruuda firmadele üldse viimastel aastatel omane, et aruanded on puudu. Muide, mõlema firma koduaadressiks on märgitud Jaama tn 20, Põlva linn. See tähendab, et need on registreeritud Tere ASi Põlva tehase aadressile. Varsti tuleb tal need firmad ümber kolida.

Kiosk24 tegeleb Kruuda enda sõnul ühe sellise rakenduse välja töötamisega, millega võib USAs 10 miljonit teenida.

Köök24 kohta on vähem teada. Käibemaksuvõlg on 857,17 eurot ning erijuhtude tulumaksu on tasumata 29,97 euro jagu. Tegevusakajs samuti tehnoloogia ja arvutid.

Kinnisvaraarendus lõppes nukralt

Loe veel

Täna on Kruuda omanduses veel kolm ettevõtet, neist vaid üks 100-protsendiliselt. Selleks on KR Juhtimisteenuse. Viimane majandusaasta aruanne esitati selle firma kohta 2008. aastal. Tegevusalaks ärinõustamine ja muu juhtimisalane nõustamine. Firmal on kokku 26 258-eurone maksuvõlg ning sellel on peal kustutamishoiatus.

Angelton Kinnisvara OÜs on tal 12,5-protsendiline osalus. Firma tegeleb hoonestusprojektide arendusega. Ettevõtte juht on Margus Kangur. Kokku on sel kaheksa omanikku, teiste seas on ka Tiit ja Toomas Kõuhkna ning Margus Kangur.

Ettevõtte majandusaasta aruandes on kirjas, et 1999. aastal omandati kinnistu Valgamaal, mis eraldati üksikkruntideks ja plaaniti müüa eraldi kinnistutena. Esimene krunt müüdi 2000. aastal. 2004. aastal jätkus vahepeal seiskunud detailplaneeringu projekti koostamine. Selle käigus selgus , et planeeringuga haaratav Neitsitamme katastriüksus jääb Otepää Looduspargi piiranguvööndisse ja viimane on arvatud EV Valitsuse korraldusega nr.615-k 05.08.2004. aastal Natura 2000 võrgustiku linnuala nimekirja. Oma kirjaga nr.2-5-546 17.12.2004. aastal teatab Otepää Looduspark , et ei kinnita detailplaneeringu projekti, kuna kavandatav tegevus kahjustab Otepää looduspargi kaitse eesmärgi saavutamist. Senini ei ole arengutegevust olnud võimalik jätkata. 2015. aastal äriühingul majandustegevust ei olnud. Tõenäoliselt jääb ka 2016. aastal äriühingu funktsiooniks nimetatud katastriüksuse omamine ning majandustegevust ei toimu. Kulud on seotud maamaksuga, pangateenuste ja Eesti Väärtpaberikeskuse hooldustasudega. Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu-ja tollikeskuse otsusega kustutati Angelton Kinnisvara OÜ käibemaksukohustuslaste registrist seisuga 31.07.2007. aasta.

Kolmandas firmas, Keila-Joa Sadam OÜ-s, on Kruudal vaid 5-protsendiline osalus. Sel firmal on kokku 18 osanikku. Müügitulu oli 2015. aastal 4400 eurot ning kahjum 2302 eurot. Aastatega on kahjumit kogunenud kokku 42 428 euro eest.

Kruuda viimane kroonijuveel libiseb peost

Viimased kuud ja nädalad on toonud teadmise, et Oliver Kruuda on kaotamas oma viimast suur kroonujuveeli ehk AS Tere. See läheb suure tõenäosusega senise konkurendi Maag Grupi kätte. Tere finantsseisust on väga vähe teada, sest areandeid ei ole viimastel aastatel esitatud. Maag loodab koondumisloa saada lähema nelja-viie kuu jooksul.

Juba mitu aastat tagasi pankroistus Kruuda teine suurfirma AS Luterma, mille alt Kruuda ajas Kalevi kommivabriku asju. Luterma müüs oma tütarettevõtte, magusatööstuse Kalev Chocolate Factory AS-i 2010. aasta 27. mail jõustunud tehingus 257 miljoni norra krooni ehk ligikaudu 33 miljoni euro eest Norra päritolu Orkla konglomeraati kuuluvale Soome ettevõttele Felix Abba Oy Ab.

Luterma pankrot kuulutati välja 2011. aasta 19. aprillil. Lutermale on täielikult kuulunud ka Tere AS, kinnisvaraettevõte REC Varad (endine Kalev REC) ning toiduainetööstuse ettevõtted Vilma ja Järle.

Äriregistri andmetel on Kruudaga tänagi veel seotud AS Järle, millel on peal kustutamishoiatus. AS Järle tegeles leiva- ja saiatootmisega ja säilitusaineteta pabaritoodete tootmisega. Lisaks aga ka kuiviku- ja küsisetootmisega.

Likvideerimisel on aktsiaselts Rubla (elektrienergia müük) ning Epexiim AS (jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted).

Pankrotis on ka OÜ Pivotal (Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse). Pankrot kuulutati välja 2016. aasta 28. jaanuaril. Ka siin on esitamata viimaste aastate majandusaasta aruanded.

Likvideerimishoiatus on peal Kruuda juhtumisel tegutseval Town Center OÜ-l, millel puudub isegi tegevusala. Viimane aruanne on pärit aastast 2012. Siis oli juhatuse liige Rein Lepasson ning aruandes on kirjas, et soetatud kinnisvara müüdi 2011. aastal seoses keerulise olukorraga maha ja ettevõtte tegevus peatati.

Kruuda ja Keila-Joa suvilakompleksi erastamine

13. veebruaril 2003 kuulutas keskerakondlasest rahandusminister Harri Õunapuu välja kirjaliku enampakkumise Keila-Joa suvilakompleksi müügiks alghinnaga 26 miljonit krooni. 18. märtsil 2003 kuulutas Õunapuu enampakkumise võitjaks AS Kalev REC, mille suuromanik oli Oliver Kruuda. Kalev REC ostis kompleksi 52,6 miljoni krooni eest. Kompleksi ostu-müügilepingu riigi ja Kalev REC vahel sõlmis rahandusminister Tõnis Palts septembris 2003.

23. detsembril 2004 ostis perekond Savisaarte ettevõte OÜ Fixor Holding, mille tegevjuht oli Edgar Savisaare poeg Erki Savisaar, Kalev RECilt kunagi kindral Johan Laidonerile kahekorruselise kuulunud heas seisukorras suvila ja selle juurde kuulunud 0,3 ha maad otse mere ääres 500 000 krooni eest. Edgar Savisaar teatas, et ostis selle bürooks või koolituskeskuseks. Kinnisvarahindajate hinnangul oli villa tegelik väärtus 2,5-3 miljonit krooni. OÜ Fixor Holding ise hindas oma aastaaruandes kinnistu maksumuseks 2,639 miljonit krooni. Samuti kinnitas ettevõte aastaaruandes, et ostis kinnistu edasimüümise eesmärgil. Eellepingu Laidoneri suvila ostmiseks sõlmisid Fixor Holding ja Kalev REC juba kevadel 2003, kui Kalev REC veel selle omanik polnud.

21. juulil 2004 ostis Raimo Käole kuulunud ettevõte Marriot OÜ Kalev RECilt Keila-Joa suvilakompleksi kuulunud suvila 500 000 krooni eest ja müüs selle kiirelt edasi, teenides müügist hinnanguliselt 2,5-3 miljonit krooni. Ajal, mil Kruuda ettevõte enampakkumise võitjaks kuulutati, oli Käo elukaaslane Kristiina Ojuland välisminister. Ojuland ise väitis, et ei tea oma elukaaslase äriasjadest midagi.

Septembriks 2005 oli Kruuda müünud ka kõik teised Keila-Joa suvilakompleksi hooned ja teeninud müügist ligi 70 miljonit krooni.

Muide Kalev REC sai hiljem nimeks AS REC Varad ja selle lõpp leidis aset alles 2016. aasta 20. aprillil, kui kohus selle registrist kustutada lasi.

Kruuda on Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige ning Eesti Olümpiakomitee juhatuse liige. Ta kuulub EOKs turunduskomisjoni ja tehnikaspordialade komisjoni. Kureeritavad spordialad on Eesti Autospordiliit, Eesti Mootorrataspordi Föderatsioon, Eesti Veemoto Liit, Eesti Tehnika ja -Spordiliit ning Eesti Käsipalliliit.