FOTOD | Legendaarse Nõmme kohviku asemel laiutab tühi ehitusplats. Kas lammutamine oli ikka lubatud?

Veel kahe nädala eest peatas Nõmme linnaosavalitsus hoone lammutamise, sest leiti, et sealne ehitustegevus ei vastanud lubadele. See tähendab, et lubade ja linnaosavalitsuse arusaama järgi pidid nad hoonet taastama ja lisama sinna juurdeehituse ning kindlasti mitte alustama taastamist hoonet vundamendini maha lammutamisest.

Homme arutatakse ka linnaplaneerimise ametis, mida sellises olukorras edasi teha, kui ehitaja ei järgi linna nõudeid.

Maja lammutamise eest vastutab peatöövõtja Tolira Ehitus OÜ, mille projektijuht Kristo Lipp sõnas Ärilehele vaid, et neil käivad linnaga läbirääkimised ja osapooltel on asjadest "erinevad arusaamad".

Pika ajalooga Nõmme linnaosas asuv Valdeku 66 kinnistu oli tükk aega müügis. Praeguseks on kinnistu leidnud uue omaniku ning novembri lõpus alustati hoone lammutusega, kuigi tookord lammutamiseks lubasid ei olnud.

Aadressil Valdeku 66 asuv hoone on olnud Eesti sõjaväelase, poliitiku ja diplomaadi Heinrich Laretei kodu. Seal elas lapsepõlves ka tema maailmakuulus pianistist tütar Käbi Laretei. Aastaid tegutses majas ka kohvik Tädi Anni Juures, mis on Eesti kultuurilukku jäädvustatud seriaalis „Õnne 13".