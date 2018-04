FOTOD lennujaamast | Arvutirike pööras Euroopa lennuliikluse pea peale: Tallinnast saab väljuda vaid kolm lendu tunnis, piirangud võivad kesta homme hommikuni

Euroopa lennunavigatsiooni ohutuse organisatsiooni Eurocontrol arvutirikke tõttu pöördus Euroopa lennuliiklus täna pärastlõunal pea peale. Tallinna lennujaamast saab praegu väljuda kolm lendu tunnis ja piirangud võivad kesta homme hommikuni.

"Täna umbes kella 14.30 paiku tekkis Brüsselis asuva Euroopa lennuliiklust kontrolliva peaarvuti rike, mis mõjutab üleeuroopalist lennuliiklust, sealhulgas ka Tallinna oma," ütles Eesti lennufirma Nordica turudus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo Delfile.

"Eurocontrol'i peaarvuti võtab vastu piiratud hulgal lennuplaane, mis tähendab, et ka Tallinnast võib väljuda tunnis circa kolm kuni viis lendu. Hetkel on teadmata, milliste lendude lennuplaane kinnitatakse ja millistel mitte," tõdes Uibo.

"Segadus on väga suur ja see võib kesta homme hommikuni. Palume Nordica klientidel jälgida Tallinna Lennujaama kodulehel olevat infot lendude kohta. Anname jooksvalt teavet ka oma Facebooki lehel," sõnas Uibo.

"Kõige kindlam on jälgida seda informatsiooni, mis on Tallinna lennujaama koduleheküljel väljuvate ja saabuvate lendude graafikus," ütles Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff Delfile. "Täpsemat informatsiooni ei ole hetkel kellelgi. Me teame seda, et kella 16-st kella 17-ni ongi väljumas kolm lendu, need peaks väljuma graafikujärgselt, aga see olukord võib ka iga hetk muutuda," lisas ta.