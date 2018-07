FOTOD | LHV-s pensioni koguvad inimesed ehitavad Tallinna eri paigus üürikortereid

LHV pensionifondide fondijuht Kristo Oidermaa sõnas, et investeerimisvalikutes on LHV viimasel paaril aastal olnud selgelt reaalvara usku, samuti nähakse suuremaid võimalusi just koduturul. „Pealinna kinnisvara kasvukõver on otseses seoses Eesti majanduskasvuga. Kasvuhoos on nii pealinn ise kui ka elanikkond, mistõttu üürikinnisvarasse investeerimine on loogiline samm, kui tahame panna riigi majanduskasvu pensionikogujale lisatulu teenima," selgitas Oidermaa.

Esimesed huvilised saavad üürilepingu sõlmida juba tänavu sügisel ning sisse saab kolida Lumi Kodudesse 2019. aasta kevadel. "Meil on heameel, et uus üürikorterite kontseptsioon ning majade asukoht on väikese ajaga saanud ülimalt sooja vastuvõtu. Päringuid on prognoositust oluliselt rohkem ning huvi stabiilse üürikodu vastu suur," sõnas Lumi Capitali partner Raiko Uri.

Üürimajade ainuomanikuks on LHV pensionifondid. Lumi Kodusid juhib professionaalne Lumi Capitali meeskond, kellel on pikaajaline kogemus suuremahuliste kortermajade juhtimisel ning kvaliteetsete korterite arendamisel. Elaniku seisukohalt on üheks kaalukaks argumendiks just kindlus, et eluaset saab üürida nii kaua kui selleks on vajadus. Tõelise kodu tunde saab iga elanik luua ise, kujundades ja sisustades kodu just enda maitse järgi.

Loe veel

Esimeses etapis valmivaid üürimaju ehitab Mitt&Perlebach OÜ, Manufaktuuri kvartali kinnisvara arendajaks on Hepsor OÜ koostöös Tolaram Grupiga. Kahe esimese üürimaja ehitustööd lõpetatakse 2019. aasta I kvartalis. Hepsor OÜ rajab Manufaktuuri kvartalisse kokku ligi 300 korterit.

Investeerimisstrateegia investoriks on LHV Varahalduse poolt juhitud pensionifondid, investeeringuid juhib ning sobivate projektide leidmisega tegeleb Lumi Capital.

Foto: LHV Varahaldus





Foto: LHV Varahaldus





Foto: LHV Varahaldus