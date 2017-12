FOTOD | Lihula majatehase huvitav maja, mis ehitusluba ei vaja

Lihulas puitmajatootja Greencube on välja töötanud huvitava puitkarkassil majalahenduse, mis ehitusluba ei vaja.

Möödunud hooajal kriisipiirkondadesse kavandatud kärgmajakesega Ajujahil osalenud Greencube’i omanik Henri Bekmanni sõnul on selles küll ka mõningad erandid, näiteks ehituskeeluvöönd.

Hoone suurus 19,92m2, hoone on madalam kui viis meetrit ning räästas ulatub välja vähem kui meeter.

Samal ajal on hoones kaks korrust ning eluks kõik vajalik: integreeritud tehnikaga köök, plaaditud dušš, wc, soe vesi, valgustid.

Hoone on soojustatud ja mõeldud aastaringseks kasutamiseks. Põrandal on 30cm, laes ja seintes 20cm kvaliteetset kivivilla. Hoone on ehitatud tugevussorditud prussidest, et tagada parim kvaliteet.

Maja ehitatakse valmis maksimaalselt tehases ja sihtkohal jääb tööde lõpetamiseks keskmiselt üks päev. "

Kui Greencube majatehase algupärane tootevalik oli funkstiilis, siis nüüd on laienetud sortimendiga ka viilkatustega majade lahendusteni. "Kui turg nõuab, siis tuleb teha", ütleb ettevõtte omanik ja tegevjuht Bekmann.

Hoone hind ei erine tavapärasest majaehitusest. Ruutmeetri hind algab 600 eurost ruutmeetri kohta.

Täna on valmis esimene majamudel, järgmised tellimused ootavad järjekorras. Majatootja on valmis pakkuma ka erilahendusi, näiteks on küsitud teist aknalahendust.

Miks väikemaju ostetakse? Bekmanni sõnul on põhjused erinevad: nii suvilateks, saunadeks kui ka elamisteks.