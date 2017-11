FOTOD: Liitumise tulemusel sündis Baltikumi suurim advokaadibüroo

Alates 1. jaanuarist 2018 ühinevad advokaadibürood Ellex Raidla ja Primus, moodustades Eesti ja Baltikumi suurima õigusnõustajate meeskonna. Ellex Raidla kaubamärgi all tegutsemist jätkavas ühinenud advokaadibüroos suureneb juristide arv Eestis 60 ja ülebaltiliselt 211 inimeseni. Erinevaid büroo tegevusvaldkondi hakkab juhtima 12 partnerit: Primuse juhid Gerli Kilusk, Anton Sigal ja Ermo Kosk ning Ellex Raidla senised 9 partnerit.

Eesti üks pikima ajalooga, kõrgeimalt hinnatud ja kogu tegutsemisaja vältel turu suurimate hulka kuulunud advokaadibüroo Ellex Raidla ja viimasel majandusaastal õigusteenuste käibelt Eestis viiendaks tõusnud advokaadibüroo Primus ühendavad tegevuse alates 1. jaanuarist 2018.

Ellex Raidla juhtivpartneri Ants Nõmperi sõnul tekib ühinemise tulemusena tugevate tugistruktuuridega ja süvitsi erinevatele valdkondadele spetsialiseeruv büroo, mis on omakorda atraktiivseim tööandja ka valdkonna tipptegijatele.

„Otsus liituda sündis, kuna Ellex Raidla ja Primuse arusaamad ettevõtete arengust ja klienditeenindusest sobisid omavahel. Mitmesugused uuringud näitavad, et mõlemad ühinevad bürood on juba täna Eestis vaieldamatud kvaliteediliidrid. Samuti on sarnane meie töökultuur: näiteks on kummaski büroos juba täna iga kliendi projektiga alati vahetult seotud partner, kes kuulub ka ise klienti nõustavasse meeskonda. Tippkvaliteet ei ole meie jaoks vaid loosung: pingutame selle nimel väga palju," selgitas Nõmper.

Loe veel

Tema sõnul paistab Primus Eesti uuema põlvkonna advokaadibüroode seast selgelt silma lisaks kõrgele teenuste kvaliteedile ka väga heade majandustulemuste poolest. „Tegu on ainsa noorema põlvkonna advokaadibürooga, mis on suutnud murda end teenuste käibelt top 5 hulka," tunnustas Nõmper.

Advokaadibüroo Primus partner Gerli Kilusk kinnitas, et Ellex Raidla oli nende jaoks ainuvõimalik valik Eesti turul. „Mõlema büroo jaoks on äri arendamisel esikohal kvaliteet ja professionaalsus. Mõtleme igapäevaselt, kuidas oma taset veelgi tõsta, kuidas olla efektiivsem, kliendile lähemal ja ületada isegi lääne turustandardeid," selgitas Kilusk.

Tema sõnul toetab ühist sünergiat ka fakt, et kahepeale kuulub büroode kliendibaasi üle poole Eesti top 100 nimekirja kuuluvatest ettevõtetest. „Hea töö kasvatab kliendibaasi ning viimaste aastate kiire kasvu tõttu olime jõudnud Primusega punkti, kus pidime tegema strateegilise otsuse, kas jätkata orgaanilise kasvu teed või leida arenguhüppeks muid võimalusi. Seega oli meie jaoks käes valiku koht, kuidas arendada administratiivseid funktsioone nii, et klienditöö ei kannataks. Ellex Raidla tugev kaubamärk, tõhus juhtimismudel, väga heal tasemel tugiteenuste korraldus ning tugev ülebaltiline koostöö on meie jaoks ideaalsed lahendused, mis lubavad meie meeskonnal jätkata igapäevast süvitsi tööd klientidega," rõõmustas Kilusk.

1. jaanuarist 2018 ühineva advokaadibüroo partnerite ringi hakkavad kuuluma vanempartner Jüri Raidla, juhatuse liikmed juhtivpartner Ants Nõmper, Gerli Kilusk, Toomas Vaher ja Martin Triipan ning erinevate valdkondade eest vastutavad partnerid Sven Papp, Ermo Kosk, Risto Vahimets, Raino Paron, Arne Ots, Anton Sigal ja Martin Käerdi.

2010. aastal asutatud Primus on täisteenust pakkuv advokaadibüroo, mis on spetsialiseerunud äri- ja finantsõigusele ning nõustab kliente kõigis ettevõtlusega seotud valdkondades. Primus on ainus noorema põlvkonna advokaadibüroo, kes on suutnud end töötada käibe poolest turu esiviisiku hulka. Samuti pälvis Primus 2016. aasta Äripäeva Konsultatsioonifirmade top'is esikoha. Primus keskendub äriklientide nõustamisele keerukates tehingutes, vaidlustes ja regulatiivküsimustes nii Baltikumis kui ka väljaspool ning on järjepidevalt rahvusvaheliste väljaannete poolt ära märgitud Eesti parimate büroode hulgas. www.primus.legal

Ellex Raidla saamine suurimaks advokaadibürooks Foto: Photo:Marko Mumm, Ellex Raidla





Ellex Raidla saamine suurimaks advokaadibürooks Foto: Photo:Marko Mumm, Ellex Raidla