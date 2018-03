FOTOD | Likvideerimise päeva varahommik. Miks Versobanki müük ei õnnestunud?

Täna kargel varahommikul oli Versobanki esine parkimisplats tühi. Mitte miski ei viidanud, et see on panga jaoks päev, mil algab likvideerimine. Likvideerijad ei ole selleks ajaks veel saatnud pressiteadet likvideerimise kohta.

Pangajuht Aivo Adamson on varakult tööl. Kell pole veel kaheksagi. Pangaukse avab ta meile 7:40.

Klienditeeninduses pole veel kedagi tööle saabunud. Pangajuht võtab korruselt alarmi maha. Kui asjaolusid mitte arvestada, tundub kõik tavapärane. Pangalauad nagu ikka. Voldikud on kenasti riiulites. Ümbrikud sahtlites. Aga pank ootab likvideerijaid. Millal nad sisse astuvad, pole teada. See juhtub tõenäoliselt varsti.

Eile õhtul kinnitas Harju Maakohus panga likvideerimise. Määrati likvideerijad. Sellega jõudis 1999. aastal alguse saanud panga saaga lõppvaatuseni.

Pank on vahetanud palju omanike ja nimesid. Selle asutas Itaalia ärimees Ernesto Preatoni. Pank kandis Preatoni panga nime. 2004. aastal müüdi see Kreeka päritoluga Nikolaos Sarrosele ja nimi muutus SBM pangaks. 2008. aastal tuli uus aeg ja panga ostis Küprose suuruselt teine pank Marfin Popular Bank, kes muutis panga nime Marfin Pank Eestiks. 2012. aastal müüdi pank Ukraina kaubandus- ja tootmiskorporatsioonile Alef. Ükski nendest pankadest pole kohalikele inimestele kuigi tuntud. Nende leib on kolmandatest riikidest mitteresidendid. Finantsinspektsiooni žargoonis: kõrge riskiga kliendid.

Loe veel

Pank kogus rahvusvahelist tuntust, ka negatiivset. Nii satuti rahapesuskandaalidesse, millesse pank lõpuks uppuski, ehkki püüdis välja ujuda. Et panga uus juhtkond ei saanud võimalust, tegi Adamsoni meele mõruks. Nad said pleki külge, kuna olid juhatuse liikmed, kuigi lühikest aega ja pärast jamade toimumist.

Panka püüti müüa. Müügiprotsessi käigus panga hind langes. Algul olid omanikud ahnemad.

Panga oleks ehk saanud kätte raamatupidamisväärtusega ehk umbes 20 miljoni euroga. Kuid aega nappis. Huvilistest puudust polnud.

“Pidasime läbirääkimisi kümnekonna ostuhuvilisega,” lausus Adamson. Aeg sai aga enne müügini jõudmist otsa.

Pank tahtis muuta fookust ja keerata selja mitteresidentide teenindamisele.

Adamson ootas, et ehk tehakse pangale trahvi või keelatakse mitteresidentide teenindamine. Aga pank hoopis likvideeritakse.

„Et mingi karistus tuleb, oli meile selge,“ ütles ta. Finantsinspektsioon tegi veebruaris Euroopa Keskpangale avalduse, et viimane tühistaks Versobanki tegevusloa. „Me teadsime, et Euroopa Keskpank meid menetleb, kuid me ei teadnud sisu. Nii äärmusliku otsust me ei oodanud.“

Õhku jääb küsimus, miks ei tehtud trahve kohe kui raskemad rikkumised avastati. See toimus aastaid tagasi.

26. märtsil teatas Euroopa Keskpank, et Versobanki tegevusluba on tühistatud. Finantsinspektsioon, Eesti Pank ja Tagatisfond kutsusid ruttu kokku pressikonverentsi, kus teatati panga likvideerimise plaanist ja hoiuste hüvitamisest.

Kellaosuti hakkab lähenema üheksale. Järgemööda saabuvad tööle pangatöötajad ja juhid. Klientidel enam panka asja pole. Nendega, kelle hoiused ulatuvad kuni saja tuhande euroni, hakkavad tegelema kuus Swedbanki ja SEB kontorit. Suuremad kunded peavad ära ootama likvideerimisprotsessi. Lahkume pangast enne likvideerijate saabumist.