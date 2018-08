FOTOD | Linnarahvas saab ajutiselt näha eestiaegset Tselluloosi tänavat

Aastakümneid ühes tükis olnud Tartu maantee poolses tselluloositehase müüris on nüüd avaus ja sealt avaneb vaade Lastekodu tänava pikendusele, sest ära on lammutatud nõukaaegsed raudbetoonist vahelaed ja katused. Lammutustööde tulemusena eemaldati sealt umbes 1100 tonni betooni jm

ehitusmaterjali.

Vaade Tartu maanteelt Lastekodu tänava poole ei jää aga nähtavaks kauaks, sest juba mõne aja pärast ehitab Fausto sinna klaaskatusega passaaži tüüpi äritänava. Galerii kõrgus saab olema 11,5 meetrit ning pindala kokku 735 ruutmeetrit.

Enam kui 80 meetrit pika klaaskatusega äritänava keskel hakkab paiknema madal bassein, millest üle saamiseks tuleb ületada galerii pinnaga tasapinnaliselt paiknev sild. Silla peale ehitatakse restoranide ja välikohvikute terrassid koos haljastusega.

Muinsuskaitse all olevad ajaloolised tehasehooned säilitatakse ning restaureeritakse. Arhitektuurse lahenduse on teinud KAOS Arhitektid OÜ.

Järgneva aasta jooksul ehitab ja rekonstrueerib Fausto Capital aadressil Tartu maantee 80 Fahle Pargi arenduse esimeses etapis 21 500 ruutmeetri jagu A-klassi nõuetele vastavat äripinda. Arenduse kogumaht on enam kui 100 000 ruutmeetrit. Esimese etapi arenduse maksumus on suurusjärgus 20 miljonit eurot ning see valmib 2019. aasta suveks.

Fahle Pargi esimese ehitusjärgu ankurrentnik AS Eesti Meedia kolib kavandatavale 8000 ruutmeetrile kõigi oma Tallinnas tegutsevate üksuste ning umbes 550 töötajaga ning Stora Enso kolib Fahle Parki kogu oma rahvusvahelise finantskeskuse koos oma enam kui 200 töötajaga.