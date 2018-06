FOTOD | Lipinskite klanni kaks liiget müüvad Tallinna kesklinnas kallist maja

Jan Lipinski on MGT Muuga Grain Terminaal AS juhatuse liige. Emafirma on sel registreeritud Liechtensteini. Ema Galina ja isa Anatoli on selle firma nõukogus. Selle ettevõtte müügitulu oli eelmisel aastal 4,3 miljonit ja kasum 1,05 miljonit eurot.

Veel üks kõva firma Lipinskitel on Stivis OÜ. Anatoli omab seal 51,73%, nende firma AS Janliko 48,27%. 2017. aasta käive oli seal 1,77 miljoni euro kanti, kahjum 260 000 eurot.

Kahtlane tehing Tallinna Sadamaga

Hiljuti sattusid Lipinskid uudistesse hoopis negatiivse teemaga. 2015. aastal kirjutasid meediaväljaanded sellest, kuidas Tallinna Sadam oli teinud sama aasta juulis kahtlase tehingu firmaga Prevo Holding. Selle väärtus oli 2,8 miljonit eurot.

2003. aastal sõlmis Tallinna Sadam OÜga Prevo Holding lepingu, mille järgi kohustus rajama Muugale üle 70 miljoni euro maksva metalli- ja üldkaupade terminali. Terminali operaator Prevo Holding omakorda pidi garanteerima kaubatasu maksmise.

Kuna buumiajal sõlmitud leping ei vastanud mõne aasta pärast majanduslanguse tõttu enam ootustele, siis otsis Tallinna Sadam võimalust sellest välja astuda. See lõppes üle viie aasta kestnud kohtuvaidlusega. Tulemuseks 2014. aastal sõlmitud kohtuväline kokkulepe, mille järgi sadam pidi Prevo Holdingule maksma 2,8 miljonit eurot. Otsust ettevõttele maksta tehti ilma nõukogult luba küsimata.

Prevo Holdingu põhitegevus on terminaliarendus Muuga sadamas. Ettevõtte juhatuse liige on Oleg Ossinovski äripartner Spacecomis Siarhei Psiola ning omanikeks Küprosel registreeritud Transportation Investments Holding Ltd, Aquis Holdings Limited, Valeri Stefanovitš, Galina Lipinskaja ja Jan Lipinski.

Mida Lipinskid müüvad?

Tegemist on eksklusiivse ärihoonega Tallinna kesklinnas. Sel on mugav asukoht magistraaltänava ääres, hea juurdepääs ja tasuta parkimisvõimalus maja ees ja sisehoovis. Ühistranspordi peatuskohad lähedal.

Kinnistu suurus 724 m2 ja see on 100% ärimaa. Hoonel on kaks eraldi sissepääsu. Majas on 16 erineva suurusega kabinetti, abiruumid, kööginurk ja 2 wc-blokki. Kuulutuses on kirjas, et majas on oma gaasikatlamaja, mis võimaldavat ökonoomselt pinda kütta. Territooriumile mahub kuni 15 autot.













