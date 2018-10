FOTOD | Lõpuks ometi. Kadriorus asuv ajalooline ning osaliselt sisse vajunud hoone ehitatakse uuesti üles

Augustis Ärilehe veebis ilmunud lugu majast pani Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimehe Jaak Juske kirjutama arupärimist Taavi Aasale. Ta tundis selles muret, et väärtuslik hoone Kadriorus laguneb. 2016. aastal esitati hoone kohta lammutusprojekt, mille väljastamist Tallinna linnaplaneerimise amet keeldus, sest hoone on väärtuslik ja asub miljööalal.

Juske soovis Aasalt teada, mida linn on teinud, et survestada omanikku lagenavat maja korrastama ja päästma. Miks on lastud asjad nii kaugele, et väärtuslikuks tunnistatud hoone on jõudnud tänasesse olukorda? Kas linn on kaalunud hoone sundvõõrandamist, et tagada seesuguse väärtusliku hoone säilimine ja vajalik taastamine? Mis sammud on linnal plaanis, et kriitilises seisus hoone päästa?

Aas ei vastanud küsimustele, kuidas on omanikku survestatud, küll aga ütles ta, et olukord on lahenemas. 11. septembri vastuses ütleb ta, et Narva mnt 96 omanik on BREM Kinnisvarahoolduse kaudu pöördunud Tallinna linnaplaneerimise ameti poole taas sooviga hoone lammutada.