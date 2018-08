FOTOD | Luksus kuubis. Taas tuli müügile Jüri Mõisa endine häärber lukustatud elurajoonis

Alter on 100% omanik firmas GSMValve OÜ, mille 2017. aasta käive oli enam kui 2,7 miljonit eurot ning puhaskasum 643 565 eurot. Alter maksis endale ka 125 000 eurot dividendi. Mees tegeleb ka kinnisvaraarenduse ja -haldamisega.

Nüüd aga häärberist, milles leiab pea kõik luksusliku elustiili tunnused. Esiteks asub see mere ääres ning elektriaiaga eraldatud piirkonnas. Sel on panoraamvaade merele. Kahekorruselise maja üldpind on 520 ruutmeetrit. Kuulutuses on öeldud, et see „on tõeline Tallinna Beverley Hills!".

Mida see Beverley Hills siis endast kujutab? Esiteks on seda kaks aastat tagasi kapitaalselt renoveeritud. Nii et ka Jüri Mõisal ja tema sõpradel on fotosid huvitav vaadata.

Eramu esimesel korrusel paikneb kamina ja akvaariumiga elutuba. Köögis on kõik ahjud, pliidid ja grillid, mis pähe võivad tulla. Esimesel korrusel on suur SPA-kompleks, kus on ka valgustus- ja helisüsteem. Seal asub vastuvoolu ujumisseadmega bassein, kust pääseb ka terrassile. Suur puukerisega saun soojeneb väidetavalt poole tunniga. Mullivann, aurusaun, spetsiaalselt liha grillimiseks ehitatud kamin, veinisahver, ... .

Teisel korrusel on viis magamistuba ja pererahva kompleks - suur magamistuba panoraamvaatega merele, vannituba ja kaks avarat walk-in tüüpi garderoobituba. Teisel korrusel on ka klaasitud rõdu, mida saab kasutada toana ja mis on merevaatega. Ja on ka suur rõdu, kuhu pääseb kolmest magamistoast.