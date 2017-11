FOTOD | Maailma rahatähtede konkursile esitatud kupüüride seas on tõelisi kunstiteoseid

Igal aastal valib rahvusvaheline rahatähtede ühing (International Bank Note Society) enda korraldatud konkursil aasta rahatähe. Selle kriteeriumiks on nõue, et kupüür peab olema uue kujunduse või muude eristuvate ja uuenduslike elementidega ringlusse lastud just võistlusaastal. Fotogalerii alguses on ära toodud valik sel aastal välja tulnud rahatähti ning lõpus ka eelmise aasta võitjad.

Kui 2016. aasta konkursi võitis Šveitsi keskpanga välja antud uus ja erkroheline 50 frangine, mis on toodetud uuendusliku ja patenteeritud Durasafe tehnoloogiaga. Šveits võitis võistluse napilt Maldiivide ja Argentiina rahatähtede ees. Nüüd ootab ühing võistlusele selle aasta rahatähti üle maailma, et valida 2017. aasta parim. Kuna neid võib saata järgmise aasta jaanuari lõpuni, on nomineeritud praeguseks veel vähesed riigid, kuid nende seas on juba siiski silmailu pakkuvat kunsti. Näiteks on mais ringlusse lastud Norra uusi ja modernse disainiga rahatähti nimetatud maailma lahedaimateks. Nende saamisloo ja kõikide kupüüride kujundusega saab tutvuda näiteks siin.