FOTOD | Maksuametnikud võtavad vahele seadust rikkuvaid e-sigaretimüüjaid

Täna võis Tallinnas Narva maanteel e-tubakatoodete kaupluse Happy Juice juures näha maksuametnikke, kes korraldasid reidi, et tabada seadusrikkujaid.

Küsimusele, mis põhjusel otsib hulk maksuametnikke läbi veippoodi Happy Juice, vastas MTA kommunikatsioonijuht Rainer Laurits, et MTA ametnikud teevad praegu järelevalvet alternatiivsete tubakatoodete maksumärkide osas. Täpsemalt öeldes kontrollitakse, kas e-sigarettide vedelikel on maksumärgid peal ja pakendinõuded on täidetud.

Nimelt on alates 1. jaanuarist kohustus maksta aktsiisi ka e-sigarettide vedelikelt ja alates 1. aprillist ei tohi enam olla müügis maksumärgita e-vedelikke.

Kas maksuametnikud kontrollivad nüüd kõiki e-tubakatoodete müüjaid või oli neil põhjust külastada just seda konkreetset poodi, MTA kommunikatsioonijuht ei täpsustanud. "Järelevalvet teeme vastavalt oma riskianalüüsile. Võimalike rikkumiste osas saame täpsustada, kui oleme menetlused läbi viinud."