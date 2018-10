FOTOD | „Maksud sõidavad Lätti” korraldajad protestivad nüüd kõrgete maksude vastu Toompeal, kaasas roostes hangud ja suured plakatid

„Asja mõte on selles, et kuna maksud on meil totaalselt korrast ära, siis on eesmärk juhtida tähelepanu meie valitsuse eestvedajatele, et vajame kiireid ja kiireid muutusi,” rääkis vahetult enne „Maksud paika!” aktsiooni algust kaaskorraldaja Guido Arusoo.

Tema sõnul ei tohiks valitsus enam uute maksudega välja tulla ja selle asemel, et aktsiise tõsta, peaks otsustajad üldse mõtlema tasuta koolitoidu laiendamisele koolides ning tasuta lasteaiakohtade võimaldamisele.

Kuigi Arusoo, kes ise on viimased üheksa aastat elanud ja töötanud Soomes, tõdeb, et sealgi on kõrged maksud, ei ole tema sõnul Soomes aktsiiside suhe palkadesse nii suur, kui on Eestis.

„Kuna ma olen puhas eestlane – ja kavatsen siia kunagi tagasi tulla –, siis ma tahaks tulla niimoodi, et mul oleks hea siin olla. Mitte nagu praegu – praegu ma isegi ei mõtle selle peale, et tagasi tulla,” rääkis Arusoo.

Kuigi erinevalt Läti maksuaktsioonist on seekordsele üritusele läbi Facebooki registreerunud vaid 39 osalejat ja 134 huvitatud inimest, usub Arusoo, et vähemalt sadakond inimest tuleb ikka täna Toompeale kohale. Keskpäevaks oli parlamendiesisele platsile jõudnud umbes 50 inimest.

Tänase päeva valisid korraldajad maksuaktsiooni läbiviimiseks seetõttu, et 17. oktoober on rahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev. „Tuletame seda meelde meie austatud eestvedajatele. Koguneme Toompeale, et edastada sõnum ning juhtida tähelepanu meie maksusüsteemi hetkeolukorrale,” seisab maksuaktsiooni ürituse tutvustuses Facebookis.

Aktsiooni korraldajad tahavad näidata, et Eestis kuulub kõrgem võim rahvale, nagu on põhiseaduses kirjas. Neile, kes soovivad protestiga liituda, soovitavad nad kaasa võtta lipud, loosungid, lehvikud, särgid jms, mis edastab selgelt piltlikku sõnumit.