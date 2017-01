Täna merehätta jäänud Subsea Seven parvlaeval reisiv Alari rääkis Defile, et vool kadus laevas umbes tund peale väljumist.

Alari sõnul liikus laev Hiiumaa sadamast välja kella 8.15 ajal. Osad inimesed jäid autodesse, kuid Alari liikus koos sõbraga ruumi, kust sai snäkke ja juua osta. Umbes tunni pärast läksid aga tuled kustu ning kõik jäi ligi 30 sekundiks pimedaks.

"Kuulsin veel, et üritati mootorit käivitada, aga see ei õnnestunud. Olime all ja arvasime siis, et tuled kustuvad ära, kuna laev hakkab sadamasse jõudma. Siis tuli aga kapten ja ütles, et midagi juhtus," rääkis Alari.

Mingit paanikat teade reisijates ei tekitanud, sest peagi lubati uut infot alla. Kapten saabuski varsti jälle ja teatas, et alustatakse laeva remondiga ning umbes tunni pärast teatatakse, kuidas seis on.

"Meie tulime alla autosse, sest siin on hea soe olla. Osad inimesed helistasid veel tööle jne, et läheb kauem. Käisin mingi aeg ka uurimas, siis öeldi, et kell 13 tuleb puksiir ja laev tõmmatakse tagasi. Ma pakun, et Hiiumaa poole, sest sealt on juba jää lahti ju," rääkis reisija.

Alari lisas ka veel, et reisijatel tundub tuju hea olevat ning laevafirma kulul toimub ka toitlustamine.

Kihnu Veeteed teatasid täna hommikul majandusministeeriumile, et kell 09.07 toimus parvlaeval Subsea 7 tehniline rike, mille tagajärjel puudub laeval elektrivool ja peamasin ei tööta.

"Laev on triivis viie miili kaugusel Sõru sadamast. Laevale suundub appi kalalaev Amazon, kes pukseerib laeva Sõru sadamasse. Amazon jõuab kohale kell 13.15 Reisijad ja laev ohus ei ole. Pardal on 26 reisijat, neli meeskonnaliiget ja 16 sõidukit," teavitas ettevõte ministeeriumi.

1971. aastal ehitatud reisiparvlaev Subsea Seven mahutab kuni 75 reisijat, sealhulgas 50 salongis, ja saab pardale võtta kuni 20 sõiduautot sõltuvalt nende suurusest või alternatiivina kaks kuni 19 meetri pikkust autorongi.