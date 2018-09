FOTOD | Merko käivitab Tartu kesklinnas Tähepargi arendusprojekti teise etapi ehitus

Tähepargi kodud (merko.ee/tahepargi) asuvad Tartu kesklinnas lühikese jalutuskäigu kaugusel Tartu linnasüdamest. Need on kodud, kus kõik vajalik asub mugavalt lähedal - kaubandus-, spordi- ja meelelahutuskeskused, koolid ja lasteaiad. Koos kortermajade valmimisega rajatakse Tähepargi elukvartalisse haljastatud sisehoov ja õuepaviljon. „Tähepargi piirkond saab olema kui rohelusse peitunud linnaoaas, kus linnamugavuste lähedus tagab moodsa ja linliku elu, samas paneb kodumaja ümbritsev rahulik õhkkond unustama, et asud Tartu linnasüdames," iseloomustab elukvartalit Merko Ehitus Eesti Lõuna-Eesti osakonna juhataja Juhan Varik.

Krundil säilitatakse suured pargipuud ning istutatakse lisaks puid ja ilupõõsaid. Tähe tänava äärde rajatakse ca 2100 m2 suurune pargiala, kus saavad olema mänguväljakud, kõnniteed, istumisalad, astmestikud ja lillepeenrad. Tulevikus hakkab pargiala eest hoolt kandma Tartu linn.

Tähepargi kodude teises etapis valmivad arhitekt Anu Tammemägi loodud kahekorruseline ja kaks kolmekorruselist privaatset kortermaja. Majades on 6-7 korterit, kolmekorruselistes elamutes ka lift. B energiaklassi ja viilkatusega hoonete viimase korruse korterites on kõrged kaldlaed, mis annavad eluruumidele avaruse ja lisavad korteritele omanäolisust.