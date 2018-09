FOTOD: Merko rajab Tallinna kesklinna viiekümne kortermajaga Uus-Veerenni elukeskkonna

Arenduse esimeses etapis ehitatakse Veerenni tänava äärde Baltika kvartali kõrvale kuus kolmekorruselist viilkatusega linnavillat, kaks nelja- ja neli kuuekorruselist kortermaja koos neid ümbritseva elukeskkonnaga. Uus-Veerenni linnaosast kujuneb nn väikeasum suuremas, kus kvartali sees pakuvad kohalikud ärid ja teenindusasutused eluks vajalikku, samas on süda- ja kesklinna äri- ja meelelahutusasutused ning Järvevana kergliiklusteed ja Järve terviserada mugavas läheduses.

Uus-Veerenni majade vahele rajatakse haljastatud sisehoovid, mille kujundamisel on võetud eeskujuks Londoni Notting Hilli piirkonna ruumistruktuur. Elukvaliteeti tõstavad valgustuse ja pinkidega hubased puhke- ja grillialad, lehtlad ning laste mänguväljakud. Parkimine viiakse elukvartalis maa alla küttega parkimiskorrusele, et kvartalisisestele teedele jääks rohkem ruumi jalakäijate jaoks. Hoonete ühisel -1 korrusel asuvad panipaigad ning jalgrataste hooldus- ja parkimiskohad.

Uus-Veerenni elukvartali esimese etapi hoonetes on 1-4-toalised korterid, kuuekorruseliste elamute esimestel korrustel asuvad ka äripinnad. Valikus on nii väiksemad linnakorterid kui ka isikliku terrassi ja murualaga suuremad perekorterid. Paljudel korteritel on lodžad, esimese korruse korteritel avarad terrassid.

Korterelamud on B energiaklassiga. Hoonete fassaadidel kasutatakse väärikaid materjale - tellist, klaasi, terast - mis on lihtsalt hooldatavad ning kaunid ka 50 aasta pärast. Majades on ruumipõhiselt juhitav vesipõrandaküte ja korteripõhine soojustagastusega sundventilatsioon. Korterite sisekliima, läbipääsude ja erinevate näitude juhtimine on läbi automaatika võimalik nii korteri seinalt kui ka interneti vahendusel.

Uus-Veerenni koduostja saab valida seitsme eluruumide ja kuue märgruumide siseviimistluspaketi vahel, mis on omavahel kombineeritavad ja lubavad leida sobiliku igale maitsele. Korterite suurused jäävad vahemikku 35-118 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad on vahemikus 2142-3255 eurot.

Enam kui 25 aasta jooksul on Merko ehitanud ja müünud Baltimaades üle 4500 kodu ning rajanud tervikliku ja läbimõeldud elukeskkonna tuhandetele. Parima kvaliteedi ja korteriostja mugavuse tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe alates uue projekti kavandamisest ja projekteerimisest kuni korterite ehitamise, müügi ja garantiiaegse teeninduseni.