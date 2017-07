FOTOD | Miljardär David Rockefelleri imeline suvemaja pandi müüki

Märtsis surnud maailma vanima miljardäri David Rockefelleri suvemaja Maine osariigis Atlandi ookeani kaldal on 19 miljoni dollariga (16,2 miljonit eurot) müüki pandud.

Kinnisvarfirma The Knowles kodulehel oleva info kohaselt on müügis David and Peggy Rockefelleri suvekodu Ringing Point.

Kolmekorruselise suvemaja disainis Peggy 1972. aastal. Majas on seitse magamistuba. Elutoast avaneb vaade muruplatsile ning lahele.

Kinnistul on veel eraldi majake, milles Rockefeller oma memuaarid kirjutas.

Kinnistu kogupind on 5,7 hektarit.

David Rockefeller suri 20.märtsil 101 aastaselt. Ta oli esimese Ameerika miljardäri, Standard Oili asutaja naftamagnaat John Rockefelleri viimane lapselaps.

Märtsikuu Forbesi rikaste edetabelis oli Rockefeller 3,3 miljardi dollari suuruse varandusega 581. kohal. Ta oli siis maailma kõige vanem miljardär.

Portland Press Herald kirjutab, et Rockefelleri testamendi kohaselt jääb suvemaja tema lastele. Testamendis on kinnistu väärtuseks hinnatud 9 miljonit dollarit. Kuid väljaande andmetel on lastel juba selles piirkonnas kinnisvara. Pärijad plaanivad kinnistu müügist saadava raha anda heategevuseks.