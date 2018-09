FOTOD | Miljardär Eestis. Tallinnas randus 40 miljonit dollarit maksev luksusjaht

Miljarär Bruce Grossman koos õe Cynthiaga on maailma suuruselt kolmanda Coca-cola pudeldaja Grupo Continental omanikud. Nad on Mehhiko ühed rikkamad inimesed. Tehniliselt ei ole Bruce miljardär, sest neil on õega kahepeale vara 1,5 miljardi dollari eest. Lisaks koolajoogi villimisele toodavad nad ka Jugos del Valle mahlu. Bruce'i isa Burton Grossman pärandas oma aktsiad lastele.

Grossmani jaht Forever One on väga eriline kunstiteos. Sel on pikkust 55 meetrit ja sinna mahub 8 külalist (kajuteid on 4). Meeskonnaliikmeid mahub pardale 14, nende jaoks on seitse kajutit. Jahi väärtus on 40 miljonit dollarit ning see suudab sõita kiirusega 16 sõlme.

Grossman on varem meedias rääkinud, et ta armastab merd. Ta on tänaseks firma juhtimise suures osas üle andnud teistele, näiteks oma lastele. Nad reisivad tavaliselt koos abikaasa Elsaga. Jaht on nimetatudki mõeldes naisele.

Forever One on Grossmani unistuste jaht, mille disainimisel ta ka ise osales. Mees on öelnud, et nende jaoks on tegemist mega-korteriga, mida saab liigutada.

„Kui sa ostad 20 miljoni dollariga korteri New Yorki, aga sulle ei meeldi naabruskond või hakkab vaade närvidele käima, siis sa oled maa küljes kinni. Kui meile midagi ei meeldi, siis pöörame otsa ringi ja lähme tagasi."

Jahil kehtib alati reegel, et kui keegi loeb raamatut, siis ei tohi teda segada. Eraldatud kohti on jahil palju. Aga on ka sotsialiseerumise kohti - näiteks viis baari. „Mehhiklased elavad baarides," ütles ta.

Jahil on igasugu veidraid kohti. Näiteks Bruce'i kingakollektsioonile pühendatud sviit. Nahkkattega diivaneid seal ei ole, sest need on liiga libedad. Valitud on spetsiaalsed sofad, et neil saaks mugavalt istuda ka naised, kes kannavad kleiti.