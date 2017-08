FOTOD | Millised on Kose algkoolilaste silmi kahjustavad valgustid?

Kose gümnaasiumi algkooli õpilased ja õpetajad vaevlevad ehitatud koolimaja kehva valgustuse käes. Ebaühtlase valgustuse tõttu on klassiruumi osad lauad tugevalt ülevalgustatud ja äärmiste laudade õpilased teevad õppetööd varjus.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab Kose gümnaasiumi algkooli kehvast valgustusest, mis on laste ja õpetajate silmi vaevanud viimased neli aastat. Olukorra lahendus ootab Kose valla ja ehitaja Riverside OÜ kohtuvaidluse taga.

Kose valla ehitusnõuniku Joe Tamme sõnul tegi pärast probleemi ilmnemist ja enne kooli kasutusloa väljastamist esimesed kontrollmõõdistused ehitaja Riverside OÜ, kes jõudis järeldusele, et kõik on korras. „Seejärel tegi vald uued mõõtmised ja selgus, et klasside valgustus ei vasta nõuetele. Kohal käis terviseamet, kes kinnitas õpetajate ja õpilaste muret. Lõpuks tellisime Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ-lt sõltumatu eksperdiarvamuse,” selgitas Tamme.

14. juulil tellitud ekspertiisist selgus, et Kose gümnaasiumi algklasside valgustus on ebaühtlane ega vasta valgustiheduse nõuetele.

Probleem seisneb nimelt selles, et valgustite all istudes on valgustugevus liiga suur ja kuna valgus ei haju hästi, siis jäävad äärmised lauad hoopis varju.

"Valguslahendus on liiga ebaühtlane ka siis, kui õpilasi kohal ei ole. Õpilaste laua taga istudes muutub madalatesse lagedesse paigaldatud harv valgustus veelgi ebaühtlasemaks, sest see ei jõua piisavalt hajuda ja õpilased tekitavad tagant langeva valguse korral enda ette varje, mis sunnib neid laual olevaid pabereid vaadates tõmbuma pingeasendisse, mis omakorda tekitab peavalu ja hiljem ka nägemise halvenemist," seisab ekspertiisis.

Loe veel

"Harva paigutuse korral jätavad lambid vaatevälja tajutava triibulise valgusmustri, mis lapsi ja õpetajaid väsitab. Kasutusel olevate T5 24 W lampide valgusvoog on klasside madalate lagede jaoks liiga suur."

„Eri kohtades istudes muutub vertikaalne valgustustihedus liiga järsult, tekitades alateadvuses tajutavaid pime-valgemustrilisi alasid. Ka annab see arvutuspind informatsiooni selle kohta, et silma jõuab inimese ärkvel olekuks osas kohtades liiga vähe valgust ja võib tekitada raskusi aine omandamisel, kuna õpilased peavad kulutama tunduvalt rohkem energiat enda ärkvelolekuks,” selgitab ekspertiis halva valgustuse mõjusid.