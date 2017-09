FOTOD: Millised on Tallinna edevamad penthouse'id ja kes neid ostavad?

Iga suurlinna kinnisvaraturu auks ja uhkuseks on katusekorterid. Kui hoonel on vaade merele, siis tundub see olema kohustuslik element. Uhke, miljonivaatega ning suure katuseterrassiga korter on ka turunduslikus mõttes mõjuv. Samas saavad neid tooteid endale lubada vaid valitud, need, kel on raha. Kes neid ostavad ja millised on vägevamad vägevamate seas?

Esmalt teeme selgeks, et ehtne penthouse on selline, kus korterile endale lisaks on pakkumisel ka suuremat sorti väliterrass.

Kui sa oled edukas ettevõtja, kel on lisaks soov ka näidata, kui edukas sa oled, siis lased ehitada vinge maja või ostad korteri, mis teistest väga selgelt eristub. Üks võimalus on katusekorterid ehk penthouse'id. Tallinna puhul tähendab sellise pinna ostmine reeglina vaadet merele, vanalinnale, võib-olla koguni tervele linnale. Lisaks on need korterid tihti tehtud otsast lõpuni nii nagu sina seda tahad. Sa oled kunn.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütleb, et penthouse'id on jõukamatest jõukamate pärusmaa. See piirab oluliselt ostjate hulka. Arvestama peab, et mitte igaüks ei ole korteriinimene. See tähendab, et maja, kuhu penthouse soetatakse, peab olema kliendile sobiv. Sealne sotsiaalne läbilõige on ka oluline.

"Penthouse'i ostja on nõudlik. Kui talle mõni pisidetail ei meeldi siis võib tehing ära jääda. Seetõttu ei ehita arendajad penthouse'e tihti enne lõpuni kui ostja on olemas," rääkis Sooman.

See tähendab, et selline ostja ei taha, et sa tema eest ära otsustad, milline parkett maha pannakse, kuidas paiknevad kergseinad jne. Valmis katusekorterit on raske müüa. Sa võid 120 ruutmeetrile teha nii kahetoalise kui ka kuuetoalise korteri. Seda kõike tahab ostja tihti ise otsustada.

Sooman toob välja, et kui varem ostsid selliseid kortereid naaberriikide Venemaa ja Soome kodanikud, siis täna on neid meie turule alles jäänud vähe. Just kohalik jõukam ostja on aga nõudlikum ja soovib ise otsustada.

"On olemas seltskond inimesi, kes ostab neid kortereid investeeringuks. Sinna võib elama asuda lähisugulane või on see ostja linnaresidentsiks, kui põhikodu asub mõne neeme tipus. Vahel venivad tööpäevad pikemaks ja on hea, kui sul on korter ka linnas sees," tõi Sooman välja.

Ta lisab, et igale majale ei ole mõtet penthouse'i teha. Elanike sotsiaalne läbilõige võiks olla ühtlane. Penthouse võib aidata müüa teisi kortereid. Hoonele tekib imidž. Inimene vaatab, et seda ülemist kallist ma osta ei jõua, aga ka kolmas korrus on igati hea.

Millised on Tallinna kallimad ja edevamad penthouse'id? Olgu siinkohal öeldud, et igast arendusest valisime ühe, kõige kallima. Nii mõnegi suurema arenduse puhul on katusekortereid pakkumises mitu, kuid valisime neist esinduslikuma. Paljud Penthouse'id on neis projektides ja ka mitmetes teistes juba läbi müüdud. Rikastel vaba raha on.

10. Noblessneri majad - 449 000 eurot (131,3 ruutmeetrit, terrass 35,1 ruutmeetrit + kaks rõdu - 5,9 ja 10,6 ruutmeetrit)

Noblessner Foto: Merko Ehitus

9. Promenaadi majad - 545 070 eurot (119 ruutmeetrit, terrass 55,1 ruutmeetrit + rõdu 6,5 ruutmeetrit)

Promenaadi Foto: Kuvatõmmis

8. Hermanni maja - 639 000 eurot (148,3 ruutmeetrit, terass 123 ruutmeetrit.

Foto: Kuvatõmmis

7. Suur-Karja 4-11 - 690 000 eurot (279,6 ruutmeetrit, terass olemas, aga info suuruse kohta puudub)

6. Poordi 3 - 726 075 eurot (218 ruutmeetrit, terrass olemas, aga info suuruse kohta puudub).

Poordi 3 Foto: Uus Maa

5. Lai 43 - 750 000 eurot (201,7 ruutmeetrit, terrass olemas, aga info suuruse kohta puudub).

Lai 43 Foto: Kuvatõmmis

4. Roseni 10 - 795 000 eurot (218,2 ruutmeetrit, terrass olemas, aga info suuruse kohta puudub).

Roseni 10 Foto: Kuvatõmmis

3. Rävala pst 19 - 960 000 eurot (209,6 ruutmeetrit, terrass olemas, aga info suuruse kohta puudub).

Korter asub paarisaja meetri kaugusel vanalinnast. Eluruumi akendest avaneb vaade erinevatesse Tallinna suundadesse - merele, südalinnale ja vanalinnale. Elamine on uus ja eelnevalt pole seal keegi elanud. Täiesti möbleeritud. Siseinterjööris kasutatud ainult tuntud disainmööblit ja enamus mööblist tellitud spetsiaalselt omaala meistritelt. 3 magamistuba ja 2 vannituba. Suurel magamistoal eraldi avar akendega vannituba, saun, mullivann. Lastetubade juures oma vannituba. Igas toas oma kliimasüsteem.

Foto: Kuvatõmmis

2. Suur-Patarei 2 - 998 000 eurot (197,2 ruutmeetrit, terass 59,4 ruutmeetrit)

Tegemist on südalinna ja vanalinna vahetus naabruses asuva Reederi Residentsi ainulaadse ning täielikult möbleeritud korteriga. Penthouse-i kõikidest akendest avanevad vaated merele, sadamale, kesklinnale ja vanalinnale. Olemas on saun 6-8 inimesele. Hinna sees kaks parkimiskohta. Päikselisele terrassile pääseb kolmest toast. Tubades individuaalne kliimasüsteem. Akendel elektriline aknakate. Sisseehitatud stereosüsteem.

Reederi maja Foto: Remax

Korterist on tehtud ka müügivideo:

1. Meerhof 2.0 - 1 265 000 eurot (243,7 ruutmeetrit, rõdu 87,6 ruutmeetrit).

"Kinnisvaraturu eksklusiivseim penthaus korter on nüüd saadaval!" on kirjas kuulutuses. Korter asub hoone viimasel ehk kümnendal korrusel. Vaated on merele, Piritale kui ka Vanalinnale. Tegemist on Metro Capitali ühe uhkma uusarendusega ning penthouse ei ole tegelikult veel valmis. Fotodki on tehtud praegusest näidiskorterist.

Projekteerimismeeskonda oli kaasatud akustikud, energiatõhususe eksperdid, tunnustatud sisekujundajad, kõrgelt hinnatud arhitekt Tormi Sooväli ja isegi Feng Shui asjatundjad. Loomulikult saab siin mobiilsete seadmetega oma kodu juhtida.

"Tegemist on arhitektuuriliselt, kontseptsiooniliselt ja tehniliselt detailideni läbimõeldud Meerhofi maja kõige eksklusiivsema korteriga. Korter koosneb viiest toast ja sinna on sisse ehitatud isegi privaatne SPA. Korterist avanevad imelised vaated Tallinna lahele ja Lauluväljaku piirkonnale," ütles Ärilehele Metro Capitali turundusjuht Urmas Uibomäe.

Rohkem infot võib leida siit.

Meerhof 2 Foto: Metro Capital