FOTOD: Mis seisus on Briti kinnisvaraturg?

Hiljuti Londonis käies jäi tänavapildis silma palju kraanasid, aktiivne ehitustöö ja hoonete renoveerimine.



Suurbritannias kasvasid eluasemete hinnad esimeses kvartalis aastaga vaid 3,8 protsenti. See on ligi nelja aasta aeglasem eluasemete hinnatõus, selgub reedel avaldatud Halfaxi uuringust.

Keskmiselt maksis eluase Ühendkuningriigis 219 755 naela ehk 257 160 eurot, kirjutab Bloomberg.

Viimaste aastate kiire kinnisvara hinnatõus ajal kui palgatõus oli nigel, on surunud paljude jaoks eluasemed kättesaamatuks unistuseks, mida Halifax näeb nõudluse pidurdumise põhjusena. Et aga pakkumisega on jätkuvalt kitsas käes, toetab see hinnataset.