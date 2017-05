FOTOD: Mis toimus tänavusel kapitalistide Woodstockil?

86-aastane investeerimisguru Warren Buffett suudab kord aastas üle maailma magnetina investoreid kokku meelitada.

Nebraska osariigi alla poole miljoni elanikuga linnakesse Omahasse kogunesid investorid ja investeerimishuvilised Buffetti juhitud Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekule. See ei ole pelgalt formaalne päevakorrapunktide hääletamine, vaid Buffett korraldab sellest meeldejääva ürituse, reklaamides Berkshire’ile kuuluvate ettevõtete kaupu. Sündmust kutsutakse kapitalistide Woodstockiks.

Ühtlasi on Berkshire aktsionäridel võimalus osta grupile kuuluvate ettevõtete toodangut.

Seekord lõi Buffett lärmi töötute pärast, keda USA valitsus peab aitama. Ta võrdles tööta töölisi loomadega, keda ei jäeta keset sõiduteed autoõnnetusse sattumist ootama.

Miljardär pidi vastama mitmetele küsimustele tööstussektoris kahaneva tööhõive kohta, mis oli hiljutiste USA presidendivalimiste võtmeteema ning tema ja 3G Capitali poolt omandatud toiduainetööstuses Kraft Heinz koondamiste kohta. Tema sõnul saab ühiskond kasu nii majanduse efektiivsusest kui ka vabakaubandusest, kuid sageli tuleb see üksikute töötajate arvelt, kellel on raskusi uue töö leidmisega.

Buffettil on kogemus Massachusettsi osariigis Berkshire’le kuulunud tekstiiliäris, kus paljud kaotasid töö kuna mujal oli odavam toota. Samas aitas see miljoneid inimesi, kes said vajaliku kauba odavamalt, kirjutas Bloomberg.

„Kaubandus peaks olema ja tegelikult on tohutult kasulik USAle ja maailmale,” lausus ta. „Maailm saab suuremast produktiivsusest kasu, kuid tekstiilitöölisele New Bradfordis on see valuline kogemus. Ei ole vahva elada ja öelda, et ma teen seda üldsuse heaks, et nende kingad või aluspesu oleks viis protsenti odavam.”

Buffett on optimist. Ta tõi võrdluseks, et praegu on USA majanduse kogutoodang kuus korda suurem kui oli tema sündimise ajal. Ta on kindel, et USA suudab luua rikkust. See läheb vastuollu Donald Trumpi vaatega, et USA saab vabakaubanduslepingutest kahju.

Buffett kutsub sageli üles valitsust aitama töölisklassi. Ta kordas eile taas, et USA maksusüsteem on kaldu temasuguste rikaste inimeste kasuks.