FOTOD: Mõjukad tellimused tõid Harju Elektrile aasta eksporditeo auhinna

Kredex Krediidikindlustus andis täna üle traditsioonilise eksporditeo auhinna, mis omistati möödunud aastal välispartneritega silmapaistvaid lepinguid sõlminud ja eksporti kasvatanud AS-ile Harju Elekter.

Välisturgudele siirduvatele Eesti ettevõtetele riskide maandamiseks lahendusi pakkuv Kredex Krediidikindlustus andis Eksporditeo auhinna tänavu üle kolmandat korda. “Harju Elektri puhul said meie silmis otsustavaks mitmed 2016. aastal välispartneritega sõlmitud mõjukad tellimuslepingud, mis toovad kaasa alajaamade tootmise olulise kasvu ja eestimaiste toodete ning oskusteabe ekspordi välisturgudele,” selgitas KredEx Krediidikindlustuse juht Meelis Tambla. “Märkimisväärne on ka see, et kuigi hindasime ettevõtet nende möödunud aasta saavutuste põhjal, on Harju Elekter suutnud juba ka käesoleval aastal USAsse suunatud suurte müügitellimuste sõlmimisega silma paista.”

Täna moodustab elektriseadmeid ja -materjale tootva Harju Elektri kogu läbimüügist eksport ca 78%. Viimastel aastatel on ettevõte oma müüginumbreid Soome ja Rootsi turgude arvelt kahekordistanud: ainuüksi möödunud aasta suurim koostööleping Soome jaotusvõrguettevõttega Caruna tähendab Harju Elektrile enam kui 1000 komplektalajama tootmist aastas.

Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe julgustas ettevõtjaid arengu ja kasvu nimel sissetöötatud rajalt sammu võrra edasi astuma.

Allikmäe sõnul on ettevõte seadnud eesmärgiks areneda ettevõttena ja arendada ka oma valdkonda, mistõttu tegutsetakse täna aktiivselt säravate alustavate ettevõtetega, nagu Skeleton, et Eesti teadmist ja saavutusi veelgi oskuslikumalt eksportida.

"Täna oleme ainus Eesti tehnoloogiaettevõte Balti börsil, aga loodame, et meie kõrvale tekib teisigi,” rääkis Allikmäe.