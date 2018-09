FOTOD | Monaco peab üüratut luksusjahtide väljanäitust

Monaco luksusjahtide väljanäitus toimub sel aastal juba 28. korda ning toob Monaco Heraklese sadamasse ajavahemikkus 26.-29. september kokku maailma kõige uhkemad jahid, kirjutab välismeedia.

Sel aastal on välja pandud 125 maailmaklassi luksusjahti, kuigi messil osalejaid on kokku 580. Lisaks jahtide tootjatele on kohale tulnud ka mitmete teiste luksuskaupade, sealhulgas ka luksusautode, muude veesõidukie ning helikopterite valmistajad.

Vaata välja pandud luksusjahte lähemalt juuresolevast galeriist!