FOTOD | Moskvas avati Eesti võlusid tutvustav EASi fotonäitus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse eestvedamisel avati Moskva trendikas loomelinnakus Flacon sel nädalal Eestit tutvustav fotonäitus „Eesti värvid”.

Eesti Vabariigi sajandast sünnipäevast ajendatud näitus tutvustab Eesti looduse ilu, toitu ja imelist mitmekesisust eesmärgiga inspireerida reisimist Eestisse.

Näitusel on 28 Eesti fotograafi tööd, mis tutvustavad külastajatele Eesti kohta huvitavaid fakte. Külastajad saavad teada, et Tallinnas on Põhja-Euroopa paremini säilinud vanalinn, üle viiendiku Eestist on kaetud puutumatute soodega, Eesti on üks puhtama õhuga riike maailmas ning Eesti looduses registreeritud 386 erinevat linnuliiki on muutnud Eesti ornitoloogide tõmbekeskuses.

Näitusel on esindatud tööd sellistelt Eesti fotograafidelt nagu Anete Palmik, Arne Ader, Aron Urb, Daniel Rinaldo, Kaupo Kalda, Mariann Liimal, Mart Vares, Paul Meiesaar, Rasmus Jurkatam, Remo Savisaar, Renee Altrov, Roman Neiman, Stina Kase, Sven Zacek, Tarmo Haud, Tõnu Runnel ja Tõnu Tunnel. Näitusel on kasutatud fotosid, mida EAS kasutab Eesti kui turismisihtkoha tutvustamiseks.

Näitust võõrustav Flacon on trendikas loomelinnak, kus peetakse rohkelt erinevaid üritusi, laatasid ja festivale. Keskmisel külastab Flaconit 2000-3000 inimest päevas. Näitus „Eesti värvid” on avatud kuni 4. oktoobrini.

Näituse toimumist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.