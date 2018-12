FOTOD | Moskva–Tallinna lisarong tõi pühadeks Eestisse arvukalt Vene turiste

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles lausus, et seoses reisijate arvu kasvuga pühadel ning aastavahetuseperioodil on Eesti Raudtee ja Venemaa Raudtee omavahel kokku leppinud, et 22. detsembrist kuni 10.jaanuarini pikendatakse Tallinn – Peterburi – Moskva reisirongi nr 34/33 koosseisu kuni 14 reisivagunini. Tavarongi pikkus on 6-7 vagunit pluss restoranvagun. 31. detsembril rong ei välju Moskvast ja Tallinnast.

"Kindlasti ootame võrreldes eelneva aastaga vene turistide arvu kasvu, mille tõttu oleme antud marsruudil lisanud käiku ka lisarongid," lausus Lilles. Turistide vedamiseks pühadeperioodil on määratud käiku lisarongid Moskva – Tallinn liinil koosseisuga kuni 15 vagunit järgmise sõiduplaani järgi: Moskva-Tallinn lisareisirong väljub Moskvast 28. ja 30. detsembril ning 2., 4. ja 6. jaanuaril ja saabub Tallinna vastavalt 29. ja 31.detsembril ning 3., 5. ja 7. jaanuaril kell 10.19.

Tallinn-Moskva lisareisirong väljub Tallinnast 29. detsembril ja 3., 5. ja 7. jaanuaril kell 19.20.