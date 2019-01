FOTOD | Müller: kodurahad on nagu vanaaegsed krüptorahad

Vanimad teadaolevad Eesti kodurahad on pärit 16. sajandist – Tallinna linnarahad, mis võisid olla arvestusmärgid tehtud tööde eest.

Nagu krüptorahasid kutsutakse ka kodurahasid inglise keeles tokeniteks. Ja sarnaselt krüptorahapettustega sai ka žetoonidega tünga.

Kaupo Laan, kelle kogust on mündid kohvrites välja pandud, hakkas juba viieaastaselt münte koguma. Ta sai karbi vanade müntidega, kus oli nii tsaariaegseid hõbekopikaid kui ka saksa aegseid raudmünte. Varsti kogus pea kogu suguvõsa talle münte, tuues välisreisidelt alles jäänud mündid noorele numismaatikule.

Internetiühendus tõi talle suure šoki.

„Ebay's oli lehekülgede kaupa münte, millest mul ainugi polnud,“ rääkis ta. „Otsustasin siis jätta USA mündid ameeriklastele ja saksa mündid sakslastele ning asusin Eesti münte koguma.“

Suure osa kodumüntidest sai ta 2008.-2009. aasta majanduskriisi ajal, kui teistel polnud raha, kuid temal oli, mistõttu ta ostis kahel oksjonil kõvasti. Ilmselt oli tegemist kellegi suurema mündikollektsiooniga.

Müntkodurahade hinnad olenevad haruldusest ja seisukorrast. Odavamate müntide hinnad algavad umbes paarikümnest eurost. Kui palju erinevaid müntkodurahasid on välja antud ja eriti millistes tiraažides, pole teada. Levinumaid on ehk münditud tuhandetes. Palju neist ligi 150 aastat hiljem alles on, on iseasi.

Kallima üksiku mündi ostis ta 5000 euro eest. Tegemist ei olnud müntkodurahaga, vaid Eesti kuulsaima mündiga - 1926. aasta kümnemargasega, mis löödi valmis, kuid rahareformi lähenedes valdav osa müntidest hävitati.

„Praegu võib selle eest küsida ka 10 000 eurot,“ märkis ta.

Kodurahamünte õnnestub tal aastas osta ehk 1-2 tükki. Enamus münte tuleb teiste kollektsionääride käest, kuid on ka maa seest leitud. Praegu on tema kogus sadakond kodurahamünti.

Kokku on näitusesarjas kuus näitust. Tsaariaegseid Eesti müntkodurahasid saab näitusel vaadata kuni 16. veebruarini.