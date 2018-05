FOTOD | Müügis on magusas kohas asuv võimas tondiloss kesklinnas, mille eest kunagi võitlesid ka Savisaar ja Sõõrumaa

Portaalis kinnisvara24.ee on juba mõnda aega säranud kuulutus, kus müüakse võimsat maja Tallinna kesklinnas. Möödakäijad ja -sõitjad on kindlasti imestanud, et selline hoone niisama jõude seisab. Selgub, et ongi seisnud ja veel väga kaua. Hoones võiks filmida õudusfilme. Sel majal on aga vägev ajalugu ning veel huvitavam lähiajalugu. Müüjad ise on huvitavad, aga põnev lugu algab juba ajast, mil nad maja ostsid.