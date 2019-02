FOTOD | Müügis on uhke mõis

Praegu on mõisas olevate korterite omanikeks Indrek Saul OÜ, Laitse Star OÜ, Marju Muldia, Andrus Reinsoo ja Andrus Reinsoo sihtasutus.

2012. aastal ja 2014. aastal oli loss müügil Sotheby's Realty 2,5 miljoni eurose hinnalipikuga.

Nüüd on 15-toalise uhke häärberi hinnaks 1 900 000 eurot. Hoone pindala on 1500 ruutmeetrit ja see asub 173 000 ruutmeetrisel maalahmakal.

1642. aastal muutus mõis iseseisvaks, kuid asulast on juttu juba vanem. Juba Henriku Liivimaa kroonikas mainitakse Tallinnast mõnekümne kilomeetri kaugusel asuvat Ladise küla, kuhu ristisõdijad 1219. aasta veebruari lõpu käreda külmaga jõudsid ja öömajja jäid.

Ruila ordumõisa alla jäänud mõis kingiti 1622. aastal Riia pürjermeistrile Johann Ulrichile. Laitse püsis väheste vaheaegadega Ulrichite käes kuni 1814. aastani, siis pärandus Mohrensehildidele. Laitses praegu oleva imposantse neogooti stiilis mõisahoone on 1890. aasta paiku ehitanud Woldemar von Uexküll.

Uexküll pidas Laitset enda käes siiski ainult 1909. aastani, sest oma ainsale pojale, kes oli rüütelkonnast välja heidetud, ei saanud ta seda pärandada, tütar oli aga kolinud välismaale. Nõnda sattus mõis lõpuks Bremenite kätte, seisab müügikuulutuses.