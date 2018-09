FOTOD | Nagu soojad saiad. Ministeeriumihoonest on kiiresti tehtud kortermaja, mis müüb hästi

Foto: Kaamos Group

2017. aasta jaanuaris teatas RKAS, et nad on müünud maha endise Sotsiaalministeeriumi hoone Gonsiori tänaval. Selle eest kasseeriti 3,8 miljonit eurot ja selle ostis Kaamos Groupi tütarettevõte. Täna on ehitamisel kortermaja, mis müüb hästi.