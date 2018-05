FOTOD | No ei saa majast lahti. Väliseesti ettevõtja müüb oma maja juba väga pikalt

Küll aga on toredamas seisus Kõrge Holding OÜ, millele kuulub kinnistu aadressil Vaate tee 2 ehk siis kohe Vaate tee 4 kõrval. Lisaks tundub ettevõttel olema ka aktsiaid või võlakirju. 2015. aastal viimati esitatud aruandes oli firma bilanss üle miljoni euro. Müügitegevust sel aastal ei toimunud. Kõrge ütleb aruandes, et eesmärgiks on nii osta kui müüa perspektiivikaid krunte. Peale Vaate tee krundi sel ettevõttel muud kinnisvara ei ole.

Veidi aga majast, mis on müügis olnud juba 7 aastat. Hind on sel nüüd 1,3 miljonit eurot ehk kaks korda madalam kui algselt müüki pannes. Ehkki kinnisvaraturu seis on tunduvalt kobedam. Teisalt, kallima otsa kinnisvara on alati keerulisem müüa. Maja on vaatega Tallinna lahele ja vanalinnale ning asub umbes 50 meetri kaugusel merest. Sel on üldpinda 450 ruutmeeri kandis ning lisaks on majal 150-ruutmeetrit väliterrasse. Majal on kolm korrust, 2 kaminat, 5 magamistuba, 4 vannituba ja kaks külaliste wc-d. Seal on 8,5x3-meetrine bassein koos SPA-ga. Lisaks soome ja türgi saunad. Maja küljes on kaks garaaži. Selle juures asub professionaalse maastikuarhitekti poolt kujundatud aed, mille korras hoidmine võtab kindlasti igal aastal omajagu finantsi. Kuna Kõrge Eestis ei ela, siis loomulikult müüakse maja koos sisustusega.

Eks näis, kas lähiajal saab ettevõtja oma majast lahti või peab ta veelgi hinda langetama.

Hea lugeja, mida arvad sina, kas on ikka liiga kõrge hind?