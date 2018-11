FOTOD | Noblessneri valukojas peeti sarikapidu

Noblessneri valukoda valmib tuleval sügisel. Hoone suures saalis avab oma uksed kogupere avastuskeskus, kus saab virtuaalreaalsuse abil taasavastada, kogeda ja luua sajanditaguseid tehnikaimesid.

Esmakordselt võetakse avalikku kasutusse ka 1400 m2 suurune erilise atmosfääriga blackbox, mis sobib ideaalselt kultuuri -ja korporatiivsündmusteks.

Noblessneri Valukoda on sadamalinnaku kõige mastaapsem, suurejoonelise arhitektuuri ja erakordse akustikaga ajalooline tööstushoone. „Viimased kaheksa aastat on valukojas tehtud maailmatasemel kontsertetendusi. Usume, et hoone põnev ajalugu ning kaasaegse avastuskeskuse kombinatsioon loovad siia erilise õhkkonna ning Noblessneri valukojast saab atraktiivne külastuskoht nii turistidele kui ka kohalikele elanikele,“ rääkis BLRT Grupi kinnisvara arendusdirektor Ivar Piirsalu.

Noblessneri valukoja renoveerimistööde kogumaksumus on 7,37 miljonit. EAS toetab keskuse loomist 2,39 miljoni euroga ning toetust jagatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Restaureerimisprojekti on koostanud KAOS Arhitektid, renoveerimistööde ja ehitusega tegeleb OMA Ehitaja AS. Ekspositsiooni looja on Motor Agency.