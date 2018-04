FOTOD | Norra kuninglik paar avas Eesti-Norra äriseminari

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on Eesti ja Norra ühiseid väärtusi jagavad riigid, kes saaksid kindlasti veelgi tihedamat koostööd teha majandusvaldkonnas. „Soovime Norraga tihendada koostööd kaubanduse ja investeeringute vallas ning loodame, et ka tänane äriseminar aitab kaasa ettevõtete kontaktide edendamisele, mille tulemusel suureneb eksport ning Norra investorid leiavad siit uusi usaldusväärseid partnereid. Näeme võimalusi koostööks näiteks e-valitsemise, tööstuse automatiseerimise, kaitsesüsteemide ning e-tervishoiu alal,“ sõnas Ivask. „Meil on hea meel, et ettevõtjatel oli suur huvi Eesti-Norra koostööprogrammi raames pakutava toetuse vastu ning julgustame kasutama uue perioodi võimalusi,“ lisas ta.

Norra suursaadiku Dagfinn Sørli sõnul on nii Eesti kui Norra ettevõtete huvi koostöö vastu viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. „Mul on hea meel öelda, et ka Norra toetus, mida pakutakse konkurentsivõime ja innovatsiooniprojektidele Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT raames on kasvanud pea neli korda – 6 miljonilt eurolt 23 miljonile. Me ootame suure huviga järgmise kuue aasta jooksul paljusid põnevaid koostööprojekte digitaliseerimise, e-tervishoiu ja küberturvalisuse vallas,” sõnas Norra suursaadik Eestis.

Loe veel

Riigihalduse minister Jaak Aab ja Norra asevälisminister Audun Halvorsen allkirjastasid täna ärifoorumi raames Green ICT koostööprogrammi. Äriarendusprogrammi kogumaht on 27 miljonit eurot ning sellega toetatakse Eesti ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsi- ja koostöövõime ning lisandväärtuse kasvu ressursisäästu edendavate uuenduslike IKT projektide abil. Taotlusvoorusid koordineerib EAS ning tegevusi viiakse ellu koostöös Norra sõsarorganisatsiooniga Innovation Norway. Põhiprojekte ettevalmistav väiketoetuste taotlusvoor avatakse sügisel ning põhiprojektide taotlusvoor järgmisel aastal.

Kuningliku visiidi raames aset leidev Norra-Eesti äriprogramm toimub EASi, Innovation Norway, Kuningliku Norra Saatkonna, Norra-Eesti Kaubanduskoja, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, ICT Norway, Eesti Kaitsetööstuse Liidu, Norra Kaitsetööstuse Liidu ning VIRKE koostöös.