FOTOD | Nutikatest kardinatest turvaliste telefonilaadimiskastideni: Hüppelaua suvekoolis leiutas üle 60 õpilase

Eesti iduettevõtjate koorekiht kutsus teist aastat järjest noori leiutajaid nädalaks ajaks suvekooli, et mõelda välja huvitavaid tooteid ja teenuseid. Täna toimusidki Telliskivi loomelinnakus kümne tiimi julged ja isikupärased tooteesitlused, kus näidati ka leiutatud toodete demosid.

Käesoleval nädalal toimus Tallinnas Telliskivi loomelinnakus noorte 14-19-aastaste tehnoloogiahuvilistest leiutajate suvekool Hüppelaud. Rahvusvahelise kogemusega mentorite juhendamisel ehitati loetud päevadega oma ideest valmis toode või teenus. Suvekoolis osales üle 60 õpilase 24 koolist üle Eesti, samuti mõned väljaspool Eestit õppivad noored.

Eesti 2.0 kaasasutaja ja ürituse peamentori Hardi Meybaumi sõnul said tiimid valmis muljetavaldavate toodetega. "Noorte ideed on väga ambitsioonikad ja eraldi tunnustamist väärib fakt, et nii lühikese ajaga suudeti need ka realiseerida. Eelmise aasta kogemusest õppides lisasime sel aastal programmi praktilised programmeerimise, disaini ja riistvara ehitamise töötoad, mis hõlbustasid osalejate jaoks toodete edukat arendamist."

Noored tegutsesid 4-7-liikmelistes tiimides ja neid juhendasid ettevõtete asutajatest ja spetsialistidest mentorid TransferWise'ist, Taxifyst, GrabCADist ja Starshipist. Mentorite ülesanne oli aidata õpilastel kaardistada probleeme ning otsida neile praktilisi ja samas loomingulisi lahendusi. Kokku loodi kümme tiimi, kellest kolm tegeles riistvaratoodete ehitamisega ning ülejäänud lõid mõne tarkvaralahenduse.