FOTOD | Oleg Ossinovski miljardiprojekt sai nurgakivi

Reedel toimunud pidulikul tseremoonial panid Skinest Groupi asutaja ja Tbilisi Hills Golf & Residences projekti suurinvestor Oleg Ossinovski, Eesti suursaadik Gruusias Kai Kaarelson, Gardabani linnapea Ramaz Budaghashvili ja Kvemo Kartli piirkonna kuberner Shota Rekhviashvili objektile sümboolse nurgakivi.

Oleg Ossinovski sõnul on Tbilisi Hills väga ambitsioonikas, keerukas ja põnev projekt. "Kui seni on projekti investeeritud 33 miljonit eurot, et rajada golfiväljaku infrastruktuur ning kommunikatsioonid, siis kogu projekti maksumus saab olema 1 miljard eurot,” ütles Ossinovski.

Tbilisi Hills Golf & Residences arendus hõlmab 331-hektarilist territooriumi. Tänavu pannakse müüki 44 maatükki, samuti alustatakse elamuarendust, mis hõlmab 54 korterit ja 8 linnamaja koos ruumikate hoovialade ja basseinidega. Tbilisi Hills kompleks saab olema keskkond koos kooli ja lasteaia, välibasseini, spordiklubi, spaa, tenniseväljaku, klubihoone, hotelli, restoranide ja teiste rajatistega. Tblisi kesklinnast 15 minuti kaugusele rajatavas elamukompleksis ühendatakse elegantne maastik ja läbimõeldud mugav infrastruktuur.

Projekti senine suurim väljakutse on olnud golfiväljaku ehitus, mille rajas Soome disainer Lassi Peck Tillander koos Läti ehitusfirmaga MODO-GOLF. Golfirajatised võtavad enda alla 110 hektarit, vastavad Euroopa standarditele ja on valmis võõrustama rahvusvahelisi golfiturniire.