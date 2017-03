FOTOD: Oliver Kruuda Nõmme kinnisvara on taas oksjonil

Kohtutäitur Kaire Põlts müüb auction.ee keskkonnas ärimehe Oliver Kruuda Tallinnas asuvat kinnisvara aadressil Helbe 12.

Oksjoni alghind on 140 000 eurot. Oksjon algab 3. aprillil ja kestab 11. aprillini.

Nõmmel asuv 59,5 ruutmeetrise elamispinnaga maja on ehitatud aastal 1958. Majas on kolm tuba ja üldpinda on 161 ruutmeetrit. Krundi suurus on 600 ruutmeetrit.

Kinnisasjale on seatud 2,9 miljoni kroonine (185 000 eurone) hüpoteek Anu Havami kasuks.

Kohtutäitur on proovinud müüa kinnistut ka läinud aasta lõpus. Siis oli alghind 190 000 eurot.