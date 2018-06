FOTOD | Õllekeskuse rajajad pidasid Noblessneris sarikapidu

Sel nädalal pidas sarikapidu käsitööõllede tootja Põhjala, kes koos teiste investoritega rajab Noblessnerisse õlle-elamuskeskust.

Ärileht kirjutas ettevõtmisest põhjalikumalt veebruaris, kuidas väikeõlletootjad teistmoodi õlleturismi Eestisse toovad.

Noblessneri laevatehase endine koostetsehh on arhitektuurilt silmapaistev hoone. Piirkonda arendab BLRT Grupp ja sellest võib lähiaastatel saada Telliskivi loomelinnaku sarnane kompleks. Valukotta tuleb uhke 3D elamuskeskus, jahisadama juurde Indrek Kasela eestvedamisel kunstikeskus. Eesti-Norra sisekujunduslahenduste bränd Shishi avab seal oma uhke keskuse. Nende kõrval asubki koostetsehh, kuhu tavapäraste büroo- ja äripindade kõrval kerkib n-ö õlle-elamuskeskus. Eile peeti seal sarikapidu.

Õllekeskuse investorite seas annavad tooni Skype'i eestlastest arendajad Sten Tamkivi ja Ott Kaukver ning teiste seas ka Taavet Hinrikus TransferWise'ist. Kahel valdkonnal on mitu seost. Esiteks on üks Põhjala asutajaid endine Skype'i juht Tiit Paananen, teine põhjus on proosalisem: IT-rahvale lihtsalt meeldib käsitööõlu.