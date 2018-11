FOTOD | Omniva avas viimase 20 aasta ühe suurima investeeringu, postipakid peaks nüüd kiiremini Eesti inimesteni jõudma

Tallinna külje alla Jürisse rajatud uue logistikakeskuse näol on tegemist Omniva kontserni ühe suurima projektiga viimase 20 aasta jooksul. Töö kolimine uude logistikakeskusesse on sel aasta 100 uue pakiautomaadi paigaldamise kõrval ettevõtte oluliseimaks tegevuseks.

Natuke rohkem kui nädal aega tagasi, 4.novembril kolis Omniva kogu pakisorteerimise ning pakilogistika uude logistikakeskusse ning käivitas tööprotsessid uues kohas. Lisaks suuremale võimekusele toob uus keskus olulised võidud ka efektiivsuses.

Omniva praeguses Pallasti tänava sorteerimiskeskuses puutub kaup inimesega kokku 8 korral, uues keskuses 1–2 korda. Liinil on 400 erinevat kogujat, mida on võrreldes praeguse liiniga enam kui kümme korda rohkem ning see vähendab oluliselt täiendava käsitsitöö vajadust kohalikes jaotuskeskustes.

Kahel nädalal võib esineda viivitusi

Viimasel nädalal on töö toimunud kahes kohas korraga, nii uues Rukki teel asuvas kui vanas Pallasti tänava sorteerimiskeskuses. See on toonud kaasa ka mõningaid viibimisi erimõõduliste pakkide kättetoimetamises.

Ettevõtte meediajuhete juht Mattias Kaiv ütles nädalavahetusel Delfile, et kuna perioodil 5.- 18. november viiakse lõplikult ellu logistikakeskuse kolimisega seotud ümberkorraldused ning juurutatakse uued protsessid, võib selles ajavahemikus esineda tavapärases pakkide liikumise protsessis ja kiiruses kõrvalekaldeid.

"Kuigi valdav osa saadetisi saab kenasti ja õigeaegselt kohale viidud, siis paraku on siiski ka väike osa saadetisi, mille tarne on kolimisprotsessi käigus viibinud. Kuna alles õpetame uut liini meie pakkidega tegelema, siis osa saadetisi, eeskätt neid, mis on erikujulised või eritingimustega, võivad hilineda ja uue nädala alguseks saame nendega joonele," rääkis Kaiv.