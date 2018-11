FOTOD | On sul mõned miljonid vaba raha? Saad osta nii tegutseva hotelli kui uhke häärberi!

Kuigi Haabersti linnaosas Merirahu elamurajoonis ja Kopli lahe kaldal asuvas modernses eramus on 329,40 m2 kasutatavat pinda, siis tubasid on seal ainult neli. Krundi kogupindala on 1694 m2. Hoone maksumus on 1,5 miljonit eurot.

Maja on ehitatud 2010. aastal. Maja on modernse arhitektuuri ning hästi läbimõeldud kahekorruselise avara planeeringuga, mille eluruumide pindala kokku on 329,4m2. Majas on kaunis elutoa hall, mille laekõrgus on 7m.

Majja on loodud nn targa maja süsteem. Kogu maja on võimalik internetist jälgida (valgustust, soojust, kaameraid jne). Esimesel korrusel paiknevad garaaž kahele autole, esik, suur ja avar elutuba, köök, saunakompleks. Teisel korrusel paiknevad avar trepihall, kolm magamistuba, kaks vannituba ja garderoob.

Õhtupäikese poolsel terrassil on võimalik nautida välimullivanni mõnusid. Imearmsa rohelise elupuude heki varjus on suurepärane tunne lõõgastuda merevaatega saunalaval leili võttes ning hiljem kihisevat välimullivanni vannis peale rüübata!

Vaata juuresolevast galeriist, milline maja täpsemalt välja näeb!

Vanalinnas Pikal tänaval on aga 2,5 miljoni eest müügis tegutsev hotell Pikk 49 Residence Tallinn. Hotellis on 15 tuba ja 746,7 m2 kasutatavat pinda. Krundi kogupindala on vaid 267 m2.