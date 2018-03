FOTOD | Päästjate ametiühingu juht: ministeerium lubab järgmiseks aastaks 1000-eurost brutopalka, aga sellest ei piisa

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu juhatuse liige Toomas Suigusaar ütles, et siseminister Andres Anvelt lubas tänasel kohtumisel tõsta järgmisel aastal päästjate brutopalka 1000 euroni kuus. Päästjate hinnangul võiks palganumber küündida aasta pärast 1200 euroni, kuid ministri sõnul on see võimatu.

Täna toimus päästjate ametiühingu korraldatud infopäev, kus võeti kokku senine palkade seis, kujundati ametiühingupoolne palganõue ja seda tagav tegevuskava. Üritusel osales umbes 50 päästekomandode esindajad ning siseminister Andres Anvelt.

Toomas Suigusaar ütles, et kohtumine läks töises õhkkonnas. "Ministeerium koos siseministriga on tõdenud, et päästjate palgaolukord on hull ja päästjate palka tuleks kardinaalset tõsta."

Palgalisa on küsitud juba pikemat aega. Eelmisel kevadel ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu et, suurenenud töökoormuse tõttu võiks päästja keskmine palk ulatuda vähemalt 1000 euroni kuus, kuid siiani tõusu toimunud ei ole. Hetkel on päästjatele määratud keskmine brutopalk 862 eurot.

"Minister tõdes järjekordselt, et tema liigub selles suunas, et aastaks 2019 oleks palk 1000 euro piiril, aga päästjate arvates peaks selleks ajaks olema põhipalk võrreldav ikka Eesti keskmisega. Kasvõi 2017. aasta keskmise brutopalgaga, mis oli veidi üle 1200 euro," ütles Suigusaar.

"Minister ütles, et see vist ei ole reaalne. Tema sõnum on tuua päästjatele 9 miljonit eurot, aga meie sõnum on see, et see summa võiks olla 15 miljonit," rääkis ta. "Kui me võtame 1000 eurot keskmiseks brutopalgaks, siis teise grupi komando päästja saab ikka kuskil 800-eurost palka. See on vähe, sest hinnad lähevad eest ära," ütles Suigusaar.