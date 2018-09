FOTOD | Päev enne sisejuurdluse avalikustamist olid Danske uksed tihkelt kinni

Homme avaldatav raport võib tuua selgust selles, kuidas selline skeem töötas ning kas panga juhtkond oli sellest teadlik. Juurdlustulemuste avaldamisel võib panka ees oodata ka kopsakas trahv.

On oodata, et viimaks astub tagasi Danske Banki juht Thomas Borgen, kes senini pole konkreetseid samme astunud.

Danske Eesti haru kaudu pesti miljardeid dollareid, mis tulid Aserbaidžaanist, Venemaalt ja Moldovast. See kõik toimus aastatel 2007 kuni 2015. Taani panga asja on uurimas fondijuht Bill Browder, kes leidis tõendeid, et rahapesu maht oli kaks korda suurem kui varem arvati. Kui varem arvati, et Eesti kaudu õnnestus pesta 8 miljardit dollarit, siis hiljutised Wall Street Journali avastused viitavad kuni ulmelise 150 miljardile.

Kohapealviibivad Päevalehe ajakirjanikud käisid täna muuhulgas ajalehe Berlingske toimetuses, mis on Taanis aktiivselt Danskes toimuvat kajastanud ja valgust heitnud. Homme võib olla ajakirjanikele nii töövõit kui uue pikema töö algus.