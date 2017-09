FOTOD | Pakiautomaatide tootja Cleveron sõlmis hiigellepingu ja toob turule personaalsed pakiautomaadid

Cleveroni juhatuse esimees Arvo Kütt tutvustas majanduskonverentsil lepingut, mille firma sõlmis maailma suurtöösturiga Inditexiga.

Pakiautomaatide tootja Cleveron alustas koostööd Hispaania rõivakontserniga Inditex. Esimesed pakiautomaadid pandi Hispaanias üles sellel kuul. Eesti ettevõtte plaanib käibe aastaga kolmekordistada ning tuua turule lisaks veel personaalsed pakiautomaadid, mille prototüüpi ka konverentsil esitleti.

Inditex on tuntud eelkõige Zara, Pull&Bear, Stradivarius ja Bershka brändide poolest.

"Inimesed tellivad internetist – ei taha enam kitsastes kabiinides riideid proovida. Tulevad poodi, võtavad kauba kaasa ja lähevad koju. Selle, mis ei sobi, toovad tagasi ja panevad masinasse. Nad ei pea poejärjekorras ootama," ütles Kütt Äripäevale.

Arvo Küti sõnul seisneb personaalse pakiautomaadi idee selles, et inimene ei peaks raiskama poeskäigule 40 minutit, vaid saaks tellida toidu kulleriga otse pakiautomaati nagu kirja postkasti. Töölt tulles saab kaubad välja võtta ja süüa tegema hakata.

"Personaalne pakiautomaat või pakirobot ei peaks maksma rohkem kui korralik telefon," kinnitas Kütt. Küsimusele, kuidas tagatakse ohutus varaste eest, vastas ta, et see pole probleem. "Pakiautomaadid on turul olnud kümme aastat ja meil pole ainsatki vandaalitsemise juhtumit," ütles ta.