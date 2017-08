FOTOD | Pappkastid, paberid, ajalehed – luksusliku superministeeriumi säästukardinad

Uues kõrgtehnoloogilises superministeeriumis pole siiani lahendatud puuduvate ruloode probleemi ning töötajad on leidnud leidlikke viise päikesevalguse blokeerimiseks.

Eelmisel neljapäeval kirjutas Eesti Päevaleht superministeeriumi töötajaid kummitavatest probleemidest. Lisaks isekustuvatele tuledele ning pikkadele liftijärjekordadele tuli jutuks kardinate puudus. Haldusjuht Merilin-Siret Sahku selgitas nädal aega tagasi, et algses projektis olid hoonel topeltfassaadid, mis pidanuks päikese kinni pidama. Hoone fassaadi ilmet muudeti, aga arendaja ei pidanud kardinaid ikkagi vajalikuks. Nüüd on töö käigus saanud selgeks, et päike ikkagi ei lase arvutiekraani vaadata, mistõttu tuli korraldada ruloode riigihange. Sellega läheb teadupärast aega, nii et seniks on töötajad ise käepäraste vahenditega ajutised lahendused leidnud.