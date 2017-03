FOTOD: Paradiis pandi müüki. Miljardär müüb oma imeilusa kinnistu ära

Pensionile läinud riskifondi juht soovib müüa oma ilusat Kariibidel asuvat kinnistut. Rikaste ja ilusate pelgupaigas, St. Bartsi saarel asuv paik on saadaval hinnaga 67 miljonit dollarit, kirjutab Celebrity Networth.

Kahe uhke villaga krundil on oma erarand ja kaks basseini. Lisaks on sel omaenda kookosesalu. Selle omanikuks on endine riskifondi juht Bruce Kovner. Endine omanik oli pankur ja ärimees Benjamin de Rothschild, kuid Kovner tegi seal korraliku „remondi". Kohta hüütakse „Girasoliks", mis eesti keele tähendab päevalille. Enam kui 2,3-hektariline krunt asub saare imeilusal Marigot Beachil.

„Girasol on tõeline meistriteos, kus iga detail on läbi mõeldud," ütles seda müüv maakler.

Kahest villast ühes asub täna Kovneri kunstikogu. Seal on kolm magamistuba ning peasviidis asub eraldi lõõgastumisala, kust on lummavad vaated. Loomulikult on seal oma väike spaa ja jõusaal.

Ameerika ärimees Bruce Kovnerit teatakse kui Caxton Associatesi loojat, mida loetakse maailma kümne suurima riskifondi hulka. Kovner on nüüd pensionil ja tema vara väärtust hinnatakse 4,9 miljardile dollarile.

Lugu ei oleks midagi väärt ilma fotodeta. Vaata neid siit.