FOTOD PÄRAST PÕLENGUT | Ühisrahastaja sõnum enam kui tuhandele investorile: te ei pea oma raha pärast muretsema

Eile põles lahtise leegiga Endoveri uhke Volta Loftide arendus. Täpsemalt Tööstuse 47d uhke hoone, kus viimase korruse korterid maksavad üle poole miljoni euro. Kogu loo teeb huvitavamaks tõik, et tegemist oli ühisrahastuse abil ehitatud hoonega. Üle tuhande investori eraisikutest suuremate firmadeni on Endoverile andnud ligi 1,1 miljonit eurot ning seda Crowdestate'i ühisrahastusplatvormil. Mis investeeringutest saab?

Crowdestate vedaja ja asutaja Loit Linnupõld ütles Ärilehele, et aktiivset kogumisfaasi enam ei ole. Kapital saadi kokku eelmisel aastal. Teine voor jäigi pidama ligi 328 000 euro peal ehkki maksimaalselt soovis arendaja 500 000 eurot. 3-4 päevaga aga rohkem raha ei antud.

Linnupõllu sõnum investoritele on lihtne - raha nad ei kaota. „See (põleng - toim.) ei tähenda otseselt midagi. Ehitus- ja arendustegevus on kindlustatud. Minu teadmiste kohaselt sai põleng alguse katusekatte töödest ja kuna seda paigaldataksegi lahtise leegiga, siis just sellisteks puhkudeks kindlustus tehaksegi. Ma ise arvan, et paari nädala jooksul on kõik selge ja kindlustus katab tekkinud kahju," on Linnupõld optimistlik. Ta ei muretse ka seetõttu, et investorite jaoks kestab projekt nii või naa veel aasta aega. Siis on tähtaeg, mil investorid peaks investeeringu koos intressiga tagasi saama.